به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشمی، روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در همایش بین‌المللی حلال و سلامت در سالن اجلاس سران با اشاره به ضرورت بررسی موضوعات از دریچه‌های جدید اظهار کرد: پرداختن به مقوله حلال و فراورده‌های سلامت نیازمند عبور از رویکردهای تکراری و بهره‌گیری از دیدگاه‌های متنوع در حوزه‌های فلسفی، مبانی فکری و علوم تجربی است.

وی با بیان اینکه در بررسی موضوعات علمی باید زمینه طرح دیدگاه‌های متفاوت فراهم شود، افزود: جلسات تخصصی فرصتی برای گفت‌وگو، تبادل نظر و مواجهه سازنده با اندیشه‌های مختلف هستند و می‌توانند به شکل‌گیری رویکردهای نوآورانه و تحولی کمک کنند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به ارتباط موضوع حلال با علوم مختلف تصریح کرد: این حوزه علاوه بر مبانی فکری و اعتقادی، با طیف گسترده‌ای از علوم تجربی از جمله شیمی، فیزیولوژی، پزشکی، تغذیه و زیست‌شناسی ارتباط دارد و به دلیل تأثیر مستقیم بر سلامت جسم و روح مردم، نیازمند مشارکت تخصص‌های مختلف است.

هاشمی، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تقویت ارتباط حوزه و دانشگاه را از الزامات توسعه مباحث حلال و سلامت دانست و ابراز امیدواری کرد این نشست زمینه‌ساز طرح دیدگاه‌های جدید و گسترش مباحث تخصصی در حوزه فراورده‌های سلامت باشد.