به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با ترجمه فاطمه صفی‌الدین از سوی انتشارات «دارالحضاره الاسلامی» لبنان و در ادامه همکاری‌های امور بین‌الملل کانون پرورش فکری با آژانس ادبی تماس برای معرفی و انتشار آثار کانون در کشورهای عرب‌زبان منتشر شده است.

انتشار این اثر، گام دیگری در مسیر معرفی ادبیات کودک و نوجوان ایران به مخاطبان عرب‌زبان و گسترش تعاملات فرهنگی و ادبی با ناشران خارجی به شمار می‌رود.

کتاب «دوستان خداحافظی نمی‌کنند» داستان دو دوست نوجوان به نام‌های آرش و مرتضی را روایت می‌کند که با وجود سن کم، تصمیم می‌گیرند با قطار تهران ـ خرمشهر راهی جبهه شوند.

آن‌ها بدون تهیه بلیت و اطلاع مأموران سوار قطار می‌شوند، اما در جریان سفر، تنها آرش موفق می‌شود از دست مأموران فرار کند و در یکی از کوپه‌های قطار پنهان شود. او در این کوپه با گروهی از بسیجیان که عازم جبهه هستند آشنا می‌شود و ماجراهای تازه‌ای را تجربه می‌کند. این کتاب با محوریت دوستی، به فضای سال‌های دفاع مقدس و شور و اشتیاق نوجوانان برای حضور در جبهه می‌پردازد.

انتشار کتاب «دوستان خداحافظی نمی‌کنند» در لبنان در حالی صورت گرفته است که کانون پیش از این نیز با انتشارات «دارالحضاره الاسلامی» همکاری داشته است.

در سال ۱۳۹۸، قرارداد انتشار شش عنوان از کتاب‌های کانون به نویسندگی و تصویرگری کلر ژوبرت با این ناشر لبنانی منعقد شد.

این آثار شامل «کلوچه‌های خدا»، «امین‌ترین دوست»، «خداحافظ راکون پیر»، «قصه مارمولک سبز کوچولو»، «دعای موش کوچولو» و «در جست‌وجوی خدا» است.