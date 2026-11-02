به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست وبیناری استانداران سراسر کشور با حضور رئیس‌جمهور، تامین کالاهای اساسی، تشکیل قرارگاه اقتصادی و پیگیری مایحتاج مردم را از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی استان دانست.

وی با اشاره به موقعیت مرزی استان اردبیل، واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را از اولویت‌های استان برشمرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی کامل برای تامین نیازهای مردم تا پایان سال تاکید کرد.

استاندار اردبیل با تاکید بر لزوم پایداری واحدهای اقتصادی و تداوم چرخه تولید اظهار کرد: تاکنون ۱۲هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل سفر رئیس‌جمهور به استان برای تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی پرداخت شده است.

امامی یگانه همچنین از اجرای طرح هزار میدان، هزار بازار در اردبیل خبر داد و افزود: سازوکار مشابهی برای اجرای این طرح در سطح استان تعریف می‌شود تا با حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، کالاها با حداقل هزینه به دست مصرف‌کنندگان برسند.

وی مدیریت مصرف انرژی و تامین سوخت را از دیگر اولویت‌های استان دانست و بر ضرورت جمع‌بندی اقدامات انجام‌شده و ارائه گزارش درباره میزان صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل درباره تکمیل مدارس در دست احداث نیز بیان کرد: این واحدهای آموزشی تا پایان سال با استفاده از ظرفیت خیرین، گروه‌های مردمی و مولدسازی تکمیل می‌شوند.

امامی یگانه تصریح کرد: از محل سفر رئیس‌جمهور به استان، تاکنون ۶۰۰میلیارد تومان برای مدرسه‌سازی تخصیص یافته است.

وی با اشاره به برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان اردبیل افزود: ظرفیت ۲۵۰ مگاواتی برای این بخش هدف‌گذاری شده و تاکنون عملیات اجرایی ۱۷۴ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در ۱۷ ساختگاه آغاز شده است.

استاندار اردبیل همچنین از تجهیز ۵۰درصد نانوایی‌های استان به سوخت دوم خبر داد و گفت: دوگانه‌سوز کردن خودروهای شهرداری و ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز در دستور کار قرار دارد.