به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری اظهار کرد: طی هفته گذشته ۶۵۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالاهای اساسی در سطح استان قزوین انجام شد که حاصل آن تشکیل ۴۸ پرونده تخلف و ارجاع این پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی قانونی بود.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، ۱۵ مورد مربوط به نانوایی‌ها و ۳۳ پرونده دیگر به تخلفات سایر واحدهای صنفی اختصاص داشته است.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به تداوم برنامه‌های نظارتی در بازار بیان کرد: این بازرسی‌ها با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین امنیت غذایی و نظارت بر روند عرضه و توزیع کالاهای اساسی، با همکاری دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

اسفندیاری ادامه داد: گشت‌های مشترک نظارتی نیز به‌صورت روزانه در بازار حضور دارند و با مشارکت بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و اداره‌کل تعزیرات حکومتی، وضعیت عرضه کالاها و تخلفات احتمالی واحدهای صنفی را رصد می‌کنند.

وی درج نکردن قیمت، کم‌فروشی، گران‌فروشی، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و صنفی، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه را از جمله تخلفات شناسایی‌شده در جریان بازرسی‌ها عنوان کرد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: نظارت بر بازار و برخورد قانونی با واحدهای متخلف با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و کمک به ایجاد آرامش در بازار استان با جدیت ادامه خواهد داشت.