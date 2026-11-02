به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود علیخانی شامگاه دوشنبه در جمع دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر، تغییر و جابه‌جایی مدیران را از نشانه‌های پویایی نظام جمهوری اسلامی برشمرد و بر اهمیت حفظ جایگاه عدالت و استمرار خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

امام جمعه رامسر با اشاره به مسئولیت خطیر دستگاه قضایی اظهار کرد: مسئولیت قضاوت و برقراری عدالت جایگاهی ارزشمند و در امتداد رسالت انبیا و پیامبران الهی است؛ چراکه داوری بر مبنای حق و عدالت از مأموریت‌های مهم پیامبران بوده و پس از آنان نیز این مسئولیت بر عهده جانشینان و نائبانشان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تغییر مسئولان به معنای توقف مسئولیت‌ها نیست، افزود: جابه‌جایی مدیران بخشی از پویایی نظام و زمینه‌ای برای استمرار خدمت در مسئولیت‌هایی است که ریشه در تعالیم و میراث انبیا دارد.

حجت‌الاسلام علیخانی قوه قضاییه را متولی اصلی تحقق عدالت در جامعه دانست و تصریح کرد: تنها صدور رأی و حکم قضایی کافی نیست، بلکه اجرای دقیق احکام و پیگیری مستمر پرونده‌ها برای احقاق حقوق مردم اهمیت دارد و باید زمینه‌ای فراهم شود تا حق به صاحب حق برسد.

وی عدالت را اساس پایداری جامعه و آرامش عمومی عنوان کرد و گفت: با برپایی عدل، استواری آسمان و زمین تضمین می‌شود و مردم نیز به آرامش و اطمینان خاطر می‌رسند؛ از این رو اجرای عدالت مهم‌ترین عامل جلب اعتماد عمومی است.

امام جمعه رامسر با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید پناهگاه مردم و مایه امید و اطمینان آنان باشد، خاطرنشان کرد: رضایت مردم از عملکرد دستگاه قضایی در شهرستان سرمایه‌ای ارزشمند است که باید با رسیدگی منصفانه، برخورد مناسب و اجرای بدون تبعیض احکام قضایی حفظ و تقویت شود.

حجت‌الاسلام علیخانی همچنین دانش تخصصی، توان علمی، تعهد و تقوای قضات را از مؤلفه‌های اساسی در تحقق عدالت برشمرد و از خدمات و تلاش‌های بهمن سام‌خانیان و سید جابر نقی‌زاده موسوی در دوران مسئولیتشان قدردانی کرد.