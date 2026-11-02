به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیزرپور، فرماندار شهرستان فردیس، از آمادگی این شهرستان برای تأمین زمین و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز آرامستان مشترک فردیس و ملارد خبر داد.

فرماندار شهرستان فردیس در نشست مشترک مسئولان دو شهرستان با اشاره به ضرورت همکاری برای رفع مشکلات مناطق هم‌جوار اظهار کرد: مسائل و مطالبات مردم نباید صرفاً بر اساس محدوده‌های جغرافیایی و تقسیمات سرزمینی پیگیری شود و دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت‌های مشترک برای خدمات‌رسانی بهتر استفاده کنند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد آرامستان مشترک برای شهروندان فردیس و ملارد افزود: مجوزهای لازم برای پیگیری تأمین زمین و ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های موردنیاز اخذ شده و فرمانداری فردیس آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

فرماندار فردیس پیشنهاد کرد شهرداران فردیس و ملارد در نشستی تخصصی، موضوعاتی از جمله تأمین و خرید زمین، ایجاد زیرساخت‌ها و نحوه مدیریت و بهره‌برداری از آرامستان مشترک را بررسی کنند.

شیزرپور با اشاره به محدودیت قانونی هزینه‌کرد شهرداری‌ها در خارج از محدوده شهرها خاطرنشان کرد: با پیگیری مجوزهای لازم و تعامل میان شهرداران، می‌توان راهکار اجرایی مناسبی برای تحقق این طرح و ارائه خدمات به شهروندان دو شهرستان فراهم کرد.