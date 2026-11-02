به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، احمد نجاتیان، در واکنش به انتشار ابلاغیه وزارت بهداشت درباره به‌کارگیری پرستاران در پست‌های اداری، ستادی و مدیریتی، اظهار کرد: با توجه به کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌ها، اصل بر این است که این نیروها در حوزه تخصصی خود و در محیط بالین فعالیت کنند؛ اما این موضوع نباید مانعی برای حضور آنان در مسئولیت‌های مدیریتی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مشاغل کارشناسی و اداری از جایگاه‌های مدیریتی، گفت: ابلاغیه‌های مربوط به بازگشت پرستاران به بالین باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که ضمن تشویق نیروهای شاغل در مشاغل کارشناسی و اداری به بازگشت به محیط بالین، محدودیتی برای حضور پرستاران در پست‌های مدیریتی ایجاد نکنند.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری افزود: در ستاد دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و وزارت بهداشت، مسئولیت‌های مدیریتی متعددی وجود دارد که افراد با تخصص‌ها و پیشینه‌های مختلف می‌توانند عهده‌دار آنها شوند. پرستاران نیز به دلیل برخورداری از آموزش‌های تخصصی و تجربه حضور در سطوح مختلف نظام سلامت، ظرفیت مناسبی برای تصدی این مسئولیت‌ها دارند و نباید از این فرصت‌ها محروم شوند.

نجاتیان با اشاره به تجربه حضور پرستاران در جایگاه‌های مدیریتی، از جمله ریاست بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خاطرنشان کرد: امروز حتی حضور پرستاران در بالاترین سطوح مدیریتی نظام سلامت نیز مطرح است و تجربه‌های موفقی در این زمینه وجود دارد.

بازگشت پرستاران به بالین نیازمند بهبود شرایط کاری است

نجاتیان در ادامه با اشاره به دلایل انتقال برخی پرستاران به بخش‌های اداری اظهار کرد: بخشی از این جابه‌جایی‌ها به دلیل محدودیت‌ها و ناتوانی‌های جسمی و دشواری تحمل شرایط کار در بخش‌های بالینی اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر، برخی پرستاران نیز به دلیل جذابیت بیشتر مشاغل اداری از نظر شرایط کاری، ساعات فعالیت و نبود شیفت‌های شب و تعطیلات، تمایل به اشتغال در این بخش‌ها دارند.

وی با بیان اینکه برای رفع این مسئله باید جذابیت و مزایای فعالیت در بخش‌های بالینی افزایش یابد، تصریح کرد: اگر شرایط کار در محیط بالین بهبود پیدا کند، انگیزه پرستاران برای ادامه فعالیت در حوزه تخصصی خود نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به تفاوت شرایط کاری پرستاران و کارکنان اداری گفت: در شرایط فعلی، ساعات کار موظف پرستاران شاغل در بالین حدود ۲.۵ برابر نیروهای اداری است و این تفاوت، مسئله‌ای است که باید برای اصلاح آن اقدام شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و مسئولان وزارت بهداشت، زمینه بهبود شرایط کاری پرستاران، افزایش جذابیت فعالیت در بخش‌های بالینی و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت مدیریتی جامعه پرستاری فراهم شود.