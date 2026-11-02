نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احتمال بروز ناترازی و محدودیت در تأمین گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال اظهار کرد: تمامی مدیران و بهره‌برداران واحدهای پرورش مرغ گوشتی، مرغ تخم‌گذار، مرغ مادر گوشتی و سایر ماکیان باید پیش از بروز هرگونه محدودیت، برای آماده‌سازی تجهیزات گرمایشی و تأمین سوخت جایگزین اقدام کنند.

وی افزود: تأمین گرمایش سالن‌های پرورش در فصل سرد، نقش مستقیمی در حفظ سلامت گله‌ها و استمرار تولید دارد و هرگونه اختلال در این زمینه می‌تواند خسارت‌های قابل‌توجهی به واحدهای تولیدی وارد کند.

ضرورت دوگانه‌سوز کردن تجهیزات گرمایشی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به وضعیت واحدهایی که تجهیزات گرمایشی آن‌ها تنها با گاز طبیعی کار می‌کند، گفت: واحدهای دارای گله فعال باید با ارائه درخواست کتبی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و هماهنگی با اتحادیه مرغداران گوشتی استان، در اسرع وقت نسبت به دوگانه‌سوز کردن تمامی تجهیزات گرمایشی خود اقدام کنند.

صیادی ادامه داد: واحدهای مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی متقاضی جوجه‌ریزی و همچنین واحدهای مرغ تخم‌گذار پیش از آغاز دوره پولت‌ریزی نیز باید پیش از شروع فعالیت، تجهیزات گرمایشی خود را دوگانه‌سوز کنند تا در صورت محدودیت گاز، روند پرورش و تولید آن‌ها با مشکل مواجه نشود.

تأمین سوخت جایگزین برای حداقل یک ماه

وی با تأکید بر ضرورت ذخیره‌سازی سوخت جایگزین بیان کرد: تمامی واحدهای پرورش طیور که از تجهیزات گرمایشی دوگانه‌سوز استفاده می‌کنند، باید با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه، برای تأمین گازوئیل موردنیاز خود به میزان مصرف حداقل یک ماه اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین درباره واحدهای فاقد مخزن ذخیره سوخت گفت: واحدهایی که قصد جوجه‌ریزی یا ادامه فعالیت تولیدی دارند و مخزن ذخیره گازوئیل در اختیار ندارند، باید هم‌زمان با دوگانه‌سوز کردن تجهیزات گرمایشی، نسبت به تهیه و نصب مخزن یا تانکر ذخیره سوخت با ظرفیت متناسب با مصرف یک ماه واحد اقدام کنند.

هشدار درباره پیامدهای تأخیر در آماده‌سازی واحدها

صیادی با تأکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه باید پیش از بروز محدودیت در تأمین گاز انجام شود، تصریح کرد: تأخیر در دوگانه‌سوز کردن تجهیزات و تأمین سوخت جایگزین می‌تواند موجب اختلال در گرمایش سالن‌ها، تهدید سلامت گله‌ها و تحمیل خسارت به تولیدکنندگان شود.

وی از تمامی مرغداران و بهره‌برداران واحدهای پرورش طیور استان خواست با قید فوریت، هماهنگی لازم را با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و تشکل‌های مربوطه انجام دهند و بدون تأخیر، تمهیدات لازم برای تأمین گرمایش و استمرار تولید در فصل سرد سال را فراهم کنند.