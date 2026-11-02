به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مرادی در دیدار با مدیرعامل بانک تجارت لرستان، ضمن قدردانی از همکاری این بانک در پرداخت تسهیلات سال گذشته، بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای مددجویان در سال جاری تأکید کرد.

وی پرداخت به‌موقع این تسهیلات را عاملی مؤثر در تأمین مسکن، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های تحت حمایت دانست و خواستار همکاری بیشتر شبکه بانکی برای رفع نیازهای این خانوارها شد.

در این دیدار، مدیرعامل بانک تجارت لرستان نیز آمادگی این بانک را برای همکاری در پرداخت تسهیلات موردنیاز اعلام کرد و از برنامه‌ها و رویکردهای کمیته امداد در زمینه اشتغال‌زایی و توانمندسازی مددجویان استقبال کرد.

تسهیل دسترسی مددجویان به منابع مالی و تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن و اشتغال، از محورهای اصلی این دیدار بود.