محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان قم از امروز سه‌شنبه، ۱۲ آبان تا روزهای پایانی هفته با ناپایداری‌هایی همراه خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: روز سه‌شنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر رخ می‌دهد و در مناطق مرتفع نیز وزش باد نسبتاً شدید و احتمال بارش پراکنده وجود دارد.



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه بیان کرد: آسمان استان در این روز صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود که در بعضی نقاط با گردوخاک همراه می‌شود.



ترابیان ادامه داد: از شامگاه پنج‌شنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان قم خواهد شد و جزئیات مربوط به فعالیت این سامانه و تغییرات احتمالی وضعیت جوی در پیش‌بینی‌های روزهای آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.



وی با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: کمینه دمای شهر قم در روز سه‌شنبه ۱۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده و بیشینه دما در این روز به ۲۳ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، روز سه‌شنبه جهت وزش باد در استان از سمت غرب و سرعت آن بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و در مناطق مرتفع نیز وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.



در روز چهارشنبه نیز سرعت وزش باد بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت و جهت آن غربی خواهد بود و در برخی نقاط استان احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.



بر اساس این گزارش، بیشینه دمای شهر قم در روز چهارشنبه به ۲۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و کمینه دما نیز ۱۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



کوشک نصرت و کوه سفید بیشترین بارش را داشتند



وی عنوان‌ کرد: در بازه ۱۲ ساعته منتهی به ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز سه‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵، بیشترین میزان بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان به کوشک نصرت و کوه سفید در شهرستان قم اختصاص داشت.



وی افزود: میزان بارش ثبت‌شده در هر یک از این دو ایستگاه ۸.۲ میلی‌متر گزارش شده است و اطلاعات اعلامی بر مبنای آخرین آمار دریافتی از ایستگاه‌های خودکار استان و حوضه آبریز بوده و با دریافت داده‌های جدید به‌روزرسانی می‌شود.



کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: همچنین در گزارش مربوط به تغییرات دمایی ۲۴ ساعت گذشته استان، دستجرد با ثبت دمای ۷.۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه و جمکران با ثبت بیشینه دمای ۲۹.۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر را تجربه کرده‌اند.