مسعود بیات‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به الزامات ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در زمینه تأمین زمین برای طرح‌های مسکن اظهار کرد: این ماده قانونی در بخش‌های مختلف به موضوع تأمین مالی و تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن پرداخته و تکالیفی را بر عهده دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، قرار داده است.

وی افزود: بر اساس تکالیف پیش‌بینی‌شده، دولت باید در دوره پنج‌ساله اجرای برنامه هفتم، از سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷، نسبت به الحاق اراضی به محدوده شهرها اقدام کند. سهم تعیین‌شده برای کشور در این زمینه، معادل ۰.۲ درصد از مساحت سرزمینی ایران است که حدود ۳۳۰ هزار هکتار برآورد می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان ادامه داد: با توجه به سهم حدود ۱.۳ درصدی استان زنجان از مساحت کشور، سهم این استان از تکلیف مذکور حدود چهار هزار و ۲۰۰ هکتار برآورد شده است؛ ازاین‌رو، باید در طول دوره اجرای برنامه، زمینه الحاق این میزان زمین به محدوده شهرهای استان فراهم شود.

بیات‌منش با تأکید بر اینکه تأمین زمین برای طرح‌های مسکن صرفاً به افزایش مساحت محدوده شهرها محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در کنار تحقق اهداف کمی، کیفیت توسعه شهری، تناسب توسعه با نیازهای جمعیتی و رعایت شاخص‌های شهرسازی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در این چارچوب، شاخص تراکم جمعیتی ۶۰ نفر در هکتار از جمله موارد مطرح در برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه شهری است که باید با توجه به ضوابط و شرایط هر شهر مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: اداره‌کل راه و شهرسازی، کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شناسایی ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی برای الحاق اراضی به محدوده شهرها را در دستور کار قرار داده‌اند تا زمینه اجرای تکالیف قانونی در این حوزه فراهم شود.

وی با بیان اینکه مجموع مساحت محدوده ۲۳ شهر استان حدود ۱۱ هزار هکتار است، اظهار کرد: با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۷۵۰ هزار نفری شهرنشین استان و نیازهای موجود در حوزه مسکن، افزایش ظرفیت تأمین زمین باید متناسب با نیازهای جمعیتی و الزامات توسعه شهری دنبال شود.

زنجان، ابهر و قیدار؛ شهرهای دارای چالش بیشتر در تأمین زمین

بیات‌منش با اشاره به تفاوت شرایط شهرهای استان در زمینه تأمین زمین گفت: شهرهای بزرگ استان، از جمله زنجان، ابهر و قیدار، به دلیل محدودیت دسترسی به اراضی مناسب و ضرورت رعایت ضوابط و مقررات مختلف، با چالش‌های بیشتری در زمینه تأمین زمین و توسعه محدوده شهری مواجه هستند.

وی خاطرنشان کرد: در فرآیند الحاق اراضی، علاوه بر شناسایی زمین‌های مستعد، باید الزامات قانونی، ملاحظات فنی و محدودیت‌های موجود نیز مورد توجه قرار گیرد. ازاین‌رو، پیشبرد این برنامه مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بررسی‌های کارشناسی در مراجع ذی‌صلاح است.

الحاق حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار زمین به محدوده شهرهای استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با تشریح اقدامات انجام‌شده از ابتدای اجرای برنامه هفتم گفت: تاکنون حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار به مساحت محدوده شهرهای استان افزوده شده است و پیگیری‌ها برای تحقق بخش دیگری از تکالیف تعیین‌شده ادامه دارد.

بیات‌منش افزود: در شهر قیدار نیز طرح‌هایی برای تأمین زمین جدید در دست پیگیری است که برآوردهای اولیه، مساحتی در حدود ۵۰۰ هکتار را برای آن در نظر گرفته‌اند. این موضوع از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی دنبال می‌شود تا پس از طی مراحل قانونی و دریافت تأییدیه‌های لازم، در صورت تصویب، زمینه افزایش ظرفیت تأمین زمین در این شهر فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت شهرهای کوچک‌تر در برنامه تأمین زمین مسکن اظهار کرد: در شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر نیز باید ظرفیت‌های موجود برای تأمین زمین شناسایی و از آن‌ها استفاده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان ادامه داد: مطالعه طرح‌های این شهرها بر عهده دفتر فنی استانداری است و پیگیری‌های لازم برای شناسایی ظرفیت‌های تأمین زمین مورد نیاز طرح‌های مسکن به همکاران این مجموعه سپرده شده است.

بیات‌منش با مقایسه روند اجرای برنامه در استان زنجان و سطح ملی بیان کرد: بر اساس برآوردهای موجود، حدود ۲۰ درصد از تکلیف پیش‌بینی‌شده برای الحاق زمین به محدوده شهرها در سطح کشور عملیاتی شده است؛ در حالی که میزان تحقق این تکلیف در استان زنجان به حدود ۴۵ درصد رسیده است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد استان زنجان در اجرای برنامه تأمین زمین و توسعه محدوده شهرها، از میانگین کشوری پیش‌تر است؛ بااین‌حال، برای تحقق کامل تکالیف باقی‌مانده تا پایان سال ۱۴۰۷، لازم است پیگیری دستگاه‌های مسئول و هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی با جدیت ادامه یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، تأمین زمین و توسعه هدفمند محدوده شهرها را از عوامل مؤثر بر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن دانست و گفت: افزایش ظرفیت تأمین زمین متناسب با نیازهای جمعیتی می‌تواند زمینه عرضه بیشتر زمین برای اجرای طرح‌های مسکن را فراهم کند.

بیات‌منش تأکید کرد: افزایش عرضه زمین، در صورت همراهی با برنامه‌ریزی مناسب شهری و اجرای مؤثر طرح‌های مسکن، می‌تواند به کاهش فشار ناشی از کمبود زمین در بازار مسکن کمک کند و زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را فراهم آورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه صرفاً افزایش مساحت محدوده شهرها نیست، بلکه تأمین زمین متناسب با نیازهای واقعی جمعیت، فراهم کردن بستر اجرای طرح‌های مسکن، بهبود تعادل عرضه و تقاضا و ارتقای کیفیت زندگی مردم را دنبال می‌کند. در همین راستا، پیگیری تکالیف قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شهرهای مختلف استان زنجان ادامه خواهد داشت.