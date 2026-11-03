بیژن ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دوره آموزشی تخصصی کاشت و بهره‌برداری از محصول پسته با هدف ارتقای دانش فنی کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان سرخه خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری این دوره آموزشی در محل فرمانداری شهرستان سرخه، اظهار کرد: انتقال دانش فنی و تجربیات تخصصی به کشاورزان منطقه و آشنایی آنان با روش‌های نوین پرورش پسته، از اهداف اصلی برگزاری این کارگاه آموزشی بود.

مدیر جهاد کشاورزی سرخه با بیان اینکه این دوره با حضور کارشناسان و مدرسان مجرب برگزار شد، افزود: در این برنامه آموزشی، موضوعاتی از جمله انتخاب رقم مناسب، اصول کاشت و داشت، مدیریت آبیاری و تغذیه، روش‌های مبارزه با آفات و بیماری‌ها، هرس و پیوند و همچنین شیوه‌های برداشت و فرآوری پسته به‌صورت نظری و عملی آموزش داده شد.

ایرانپور با اشاره به ظرفیت باغداری پسته در این شهرستان تصریح کرد: سطح باغات پسته شهرستان سرخه حدود ۷۰۰ هکتار است و ارقام متنوعی از جمله اکبری، خنجری، شاهپسند، احمدآقایی و کله‌قوچی در این منطقه کشت می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت ارتقای دانش تخصصی باغداران خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت باغ، نقش مهمی در افزایش کیفیت محصول و بهبود فرآیند تولید پسته دارد.