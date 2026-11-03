به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، در مجمع سالانه هیات اسکیت استان البرز که با حضور رئیس فدراسیون اسکیت برگزار شد، با اشاره به برگزاری مجمع سالانه هیات اسکیت استان گفت: برگزاری این مجمع در فاصله کوتاهی پس از تعیین تکلیف هیات، نشان‌دهنده حرکت این مجموعه در مسیر قانونی و برنامه‌ریزی برای توسعه رشته اسکیت است.

وی در ادامه اظهار کرد: برگزاری منظم مجامع، پیگیری مسابقات قهرمانی و اجرای برنامه‌های مرتبط با توسعه ورزش همگانی از جمله اقداماتی است که در مسیر فعالیت هیات اسکیت دنبال می‌شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با قدردانی از فعالیت مسئولان هیات اسکیت در شهرستان‌ها افزود: تلاش روسای هیات‌های شهرستانی، مربیان و سایر عوامل اجرایی نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های این رشته دارد و ورزشکاران و قهرمانان نیز حاصل همین تلاش‌ها هستند.

رضایی با اشاره به فعالیت‌های صورت‌گرفته در دوره سرپرستی هیات اسکیت استان، از اقدامات مسئولان این مجموعه قدردانی کرد و گفت: فعالان این رشته در مقاطع مختلف برای حفظ و تقویت اسکیت استان تلاش کرده‌اند.

ضرورت تقویت زیرساخت‌های اسکیت در البرز

وی با اشاره به محدودیت زیرساخت‌های ورزشی استان البرز بیان کرد: این استان از نظر جمعیت، تراکم بالایی دارد و با وجود سهم قابل توجه جمعیتی، از امکانات و فضاهای ورزشی متناسب با نیازهای خود برخوردار نیست.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با بیان اینکه کمبود منابع و امکانات، فعالیت هیات‌های ورزشی را دشوار کرده است، بر ضرورت توجه فدراسیون‌ها به شرایط ویژه استان البرز و حمایت از توسعه زیرساخت‌های ورزشی آن تأکید کرد.

رضایی همچنین از پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین فضای اداری هیات اسکیت استان خبر داد و گفت: با همکاری هیات ورزش روستایی، فضای مناسبی برای استقرار دفتر هیات اسکیت فراهم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت ورزشکاران استان البرز در عرصه ملی و بین‌المللی اظهار کرد: ورزشکاران البرزی با وجود محدودیت امکانات و منابع، در رقابت‌های مختلف حضور پیدا کرده و نتایج ارزشمندی کسب کرده‌اند.

رضایی با تأکید بر ضرورت حمایت از استعدادهای ورزشی استان خاطرنشان کرد: توسعه رشته‌هایی مانند اسکیت نیازمند برنامه‌ریزی، تقویت زیرساخت‌ها و پشتیبانی از ورزشکاران و مربیان است.