به گزارش خبرگزاری مهر ، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و چهل چهارمین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت شهر سالم برای سال مالی ۱۴۰۴ با بیان اینکه شاهد افزایش چندین برابری قیمت دارو هستیم، اظهار کرد: این موضوع برای کارمندان مشکل ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: زندگی برای بیماران خاص به سختی می‌گذرد و تقاضای ما این است که اگر مشکلی وجود دارد، به شورا اعلام شود تا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.

سید ابوالفضل ذاکریان مدیرعامل شرکت شهر سالم درباره موضوعات مالیاتی با بیان اینکه تمام مراحل مختلف در دادگاه های تجدیدنظر برای تعیین تکلیف مالیاتی طی شده و قطعی نیست، اظهار کرد: ارقام باقی مانده سنواتی است.

وی همچنین تصریح کرد: حسابرسی بهای تمام شده در سیستم درمان موضوعی است که در کل کشور قطعی نیست. این موضوع در حیطه اختیارات ما نیست. به هرشکل با پیگیری‌های صورت گرفته، موارد قابل اجرا برای اعمال در بهای تمام شده در نظر گرفته می شود.

ذاکریان در ادامه اظهار کرد: ما موظفیم تمام اسناد مربوط به ایثارگران را در پایان سال جمع آوری و در گزارشات اعلام کنیم. با توجه به وقوع جنگ در ایام پایانی سال، این گزارشات با تأخیر ارسال شده است.

مدیرعامل شرکت شهر سالم با بیان اینکه مبالغ بسیار خوبی را تا ۳۰ تیرماه دریافت و بدهی‌ها را تسویه کردیم، گفت: بدهی به ۵۷۰ مرکز تا این تاریخ تسویه شده و بدهی ما بسیار سبک است. اگر این روند به همین شکل ادامه یابد، اعتبار دفترچه ها هم افزایش پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه تعرفه های دارو و درمان ابلاغی از سوی دولت برای شهرداری نیز در نظر گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: تمام اقدامات مربوط به دفترچه و تأیید دارو به صورت سامانه‌ای انجام خواهد شد. وقتی مبلغ دارو از عددی بالاتر می‌رود باید تأییدیه مراکز درمانی را دریافت کنند. با همکاری سازمان فاوا و به روزرسانی سامانه های شرکت شهر سالم نواقص در روند تأیید دارو رفع می‌شود اما قیمت دارو به تبع کشور افزایش می‌یابد.

ذاکریان با بیان اینکه شرکت تأمین کننده اعلام کرد که امکان تأمین قطعات ایمپلنت برای مجموعه ها وجود ندارد، یادآور شد: برخی قطعات هنوز از زمانی به بعد وارد کشور نمی شود. ما تأکید کردیم که افراد به دیگر درمانگاه ها برای ایمپلنت مراجعه کنند و برای هر دندان ۳۵ میلیون تومان پرداخت می شود.

وی با اشاره به قرارداد اداره رفاهی شهرداری تهران با شرکت البرز، گفت: تمام کارکنانی که تحت پوشش بیمه تکمیلی البرز هستند، از خدمات مراکز درمانی شرکت شهر سالم به شکل رایگان استفاده می کنند.

گفتنی است گزارش حسابرسی شرکت شهر سالم برای سال مالی ۱۴۰۴ مشروط اعلام و تکالیف با حداکثر آراء موافق تأیید شد.