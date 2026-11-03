به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاویانی، مسئول انجمن اسلامی دانش‌آموزی مازندران، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به رسالت تربیتی این تشکل اظهار کرد: انجمن اسلامی دانش‌آموزی باید زمینه حضور و فعالیت واقعی دانش‌آموزان را فراهم کند و به جای انجام کارهایی که خود دانش‌آموزان توانایی انجام آن را دارند، میدان عمل را در اختیار آنان قرار دهد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر نقش دانش‌آموزان عضو انجمن‌های اسلامی در حمایت از همسالان خود افزود: دانش‌آموزان انجمنی باید نقش نجات‌غریق را در محیط مدرسه ایفا کنند؛ به این معنا که بدون ادعا و تبلیغ، دست دوستان و همسالان خود را بگیرند و در مسیر عبور از آسیب‌ها و مشکلات همراه آنان باشند.

کاویانی با بیان اینکه توجه به آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان از مأموریت‌های مهم این تشکل است، گفت: موضوعاتی مانند خودکشی، طلاق، بزهکاری و سایر آسیب‌های اجتماعی باید با نگاه پیشگیرانه و با مشارکت مجموعه‌های آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت انجمن‌های اسلامی در مدارس مازندران بیان کرد: در مقطعی که مسئولیت را برعهده گرفتم، ۱۳۸ مدرسه در استان در سامانه انجمن اسلامی فعال ثبت شده بود، اما در ادامه و با پیگیری‌های انجام‌شده، آمار ۵۸۲ مدرسه نیز گزارش شد. پس از بررسی و راستی‌آزمایی اطلاعات، تعداد مدارس فعال به ۱۳۸ مدرسه رسید.

مسئول انجمن اسلامی دانش‌آموزی مازندران با اشاره به فعالیت نیروهای تشکیلاتی در مناطق مختلف استان تصریح کرد: مازندران دارای ۳۲ شهرستان و منطقه است و در برخی مناطق حتی تا ۱۲ سال مسئول تشکیلاتی مستقر وجود نداشت؛ با این حال، رابطان شهرستانی، مسئولان خواهر و مربیان با روحیه جهادی و بدون چشمداشت مالی فعالیت می‌کنند که شایسته قدردانی هستند.

اجرای طرح‌های مشاوره‌ای و حمایت روانی از دانش‌آموزان

کاویانی با اشاره به اجرای طرح نیازسنجی دانش‌آموزان در سطح کشور اظهار کرد: در این طرح ۱۹ هزار پرسشنامه در سراسر کشور توزیع شد که سهم استان مازندران پنج هزار پرسشنامه بود. این پرسشنامه‌ها صرفاً در اختیار اعضای انجمن اسلامی قرار نگرفت، بلکه دیدگاه‌ها و دغدغه‌های طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نتایج این نیازسنجی و مسائل مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان در قالب گزارشی به رئیس‌جمهور ارسال شد. همچنین با توجه به شرایط آموزشی دانش‌آموزان در دوران جنگ و مشکلات ناشی از آموزش مجازی، ضرورت توجه به وضعیت روانی و تحصیلی آنان در دستور کار قرار گرفت.

مسئول انجمن اسلامی دانش‌آموزی مازندران ادامه داد: پس از بررسی پاسخ‌ها، موضوع اضطراب و فشارهای روانی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان مورد توجه قرار گرفت و چهار جلسه آموزشی و مشاوره‌ای به‌صورت برخط در بستر اسکای‌روم برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این جلسات از استادان و متخصصان حوزه روان‌شناسی استفاده شد، گفت: میانگین حضور دانش‌آموزان در هر جلسه حدود ۴۰۰ نفر بود و موضوعاتی همچون مدیریت استرس، برنامه‌ریزی تحصیلی و مقابله با فشارهای روانی مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی از استادان نیز این جلسات را به یاد شهدای جنگ به‌صورت رایگان برگزار کردند.

مدرسه انقلاب؛ فرصتی برای روایت تاریخ و پیشرفت‌های کشور

کاویانی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه‌ها دانش‌آموزان مسئولیت روایت تاریخ، وضعیت امروز و چشم‌انداز آینده ایران را برعهده می‌گیرند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های قابل توجه این نمایشگاه‌ها، ابتکار و خلاقیت خود دانش‌آموزان در ارائه موضوعات است. برای نمونه، در یکی از مدارس ساری، دانش‌آموزان با استفاده از یک ماکت آموزشی از قلب و تشریح عملکرد بخش‌های مختلف آن، به معرفی پیشرفت‌های پزشکی کشور و تربیت متخصصان ایرانی در این حوزه پرداختند.

مسئول انجمن اسلامی دانش‌آموزی مازندران با اشاره به محورهای محتوایی نمایشگاه‌های امسال خاطرنشان کرد: روایت پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری و همچنین روایت جنگ ۱۲ روزه با محوریت شهدای دانش‌آموز، از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های امسال مورد توجه قرار گرفته است.

تربیت دانش‌آموزان کنشگر با تقویت مهارت‌های اجتماعی و رسانه‌ای

کاویانی با اشاره به ضرورت پرهیز از تربیت تک‌بعدی دانش‌آموزان اظهار کرد: انجمن اسلامی باید نسلی را تربیت کند که صرفاً مخاطب برنامه‌ها نباشد، بلکه قدرت تحلیل، تصمیم‌گیری و اقدام داشته باشد و در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به برگزاری اردوی «طلایه‌داران فردا» گفت: در این اردوها مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و تربیتی از جمله بازی‌های تشکیلاتی «تاما» با محوریت مسئولیت‌پذیری، رهبری، کار گروهی و مشارکت جمعی اجرا شد.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های سواد رسانه‌ای با حضور فعالان این حوزه خبر داد و افزود: آشنایی دانش‌آموزان با فضای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، افزایش قدرت تشخیص و تحلیل محتوا و تقویت مهارت مواجهه با اخبار و اطلاعات از اهداف این دوره‌ها بوده است.

کاویانی با دعوت از اصحاب رسانه برای حضور در برنامه‌های آتی این تشکل اظهار کرد: امیدواریم در دوره‌های آینده نیز از تجربه و دیدگاه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برای ارتقای سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان استفاده کنیم.

مسئول انجمن اسلامی دانش‌آموزی مازندران در ادامه با اشاره به پیشینه این تشکل گفت: اگرچه تأسیس رسمی انجمن اسلامی دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۸ و هم‌زمان با مناسبت ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز اعلام شد، اما بر اساس اسناد و مدارک موجود، شکل‌گیری این جریان به سال ۱۳۵۴ بازمی‌گردد.

کاویانی در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی انجمن اسلامی دانش‌آموزی، فراهم کردن بستر رشد و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان است؛ چراکه باور داریم هر کاری را که دانش‌آموز توانایی انجام آن را دارد، باید به خود او واگذار کرد تا مسئولیت اجتماعی را نه صرفاً در قالب آموزش، بلکه در میدان عمل تجربه کند.