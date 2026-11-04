احمد نجاتیان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه به فصل تدوین بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۶ و بودجه سلامت نزدیک شده ایم، به نظر می‌رسد خرج کرد منابع سلامت، نیاز به شفافیت و پاسخگویی بیشتری دارد.

وی با اشاره به مقوله بودجه ریزی مشارکتی و حسابرسی اجتماعی به عنوان دو موضوع قابل طرح در دنیا افزود: دنیا با استفاده از چنین طرح هایی، امکان مشارکت و دسترسی به منابع را فراهم می آورد.

نجاتیان به منابع سلامت در کشور گریز زد و گفت: به نظر می‌رسد جای پاسخگویی و شفافیت در هزینه‌های نظام سلامت خالی است.

وی ادامه داد: ما هنوز نمی دانیم منابع بیمه‌ها در کدام قسمت‌ها و بخش‌ها هزینه می شود. به عنوان نمونه، نمی دانیم چه سهمی از منابع سلامت به تعرفه‌های پرستاری اختصاص می یابد.

نجاتیان تاکید کرد: شفافیت در هزینه کرد منابع سلامت، باعث می‌شود دید بهتری برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری داشته باشیم و در عین حال، گلایه ها را کاهش می دهد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اظهار داشت: در آستانه تدوین بودجه سلامت، درخواست ما این است که سازمان نظام پرستاری هم مشارکت داشته باشد.

وی افزود: البته قبلا هم موضوع حضور نماینده سازمان نظام پرستاری در شورای عالی بیمه سلامت، مطرح شده بود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

نجاتیان گفت: انتظار می‌رود گزارشی از عملکرد بیمه‌ها در سال گذشته و سال جاری منتشر شود تا هزینه کرد منابع سلامت، شفاف شود.

وی افزود: چند سالی هست که گزارشی از حساب‌های ملی سلامت نداریم که امیدواریم نهادهای مربوطه به ویژه شورای عالی بیمه سلامت که نقش اصلی را در تخصیص منابع بر عهده دارد؛ این اطلاعات را منتشر کند.