به گزارش خبرنگار مهر، موسی حقانی رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر در نشست علمی «مواجهه تمدنی ایران و امریکا، دیروز، امروز، فردا» و تحلیل و بررسی نحوه مواجهه با امریکا در منظومه فکری امام مجاهد شهید در فرهنگستان علوم ، اظهار کرد : به اینکه گفته می شود آمریکا به دنبال بلعیدن ایران است، این را هم باید اضافه کرد که هدف آمریکا صرفاً تسلیم ایران در موضوع هسته‌ای و موشکی نیست و اساساً آمریکا به دنبال تسلیم ایران است.

وی افزود: در تبیین ضرورت نگاه به شرق و توجه به بیانات رهبر شهید، تأکید شد که نگاه به غرب جز تأخیر و تحقیر نتیجه‌ای نداشته است. اگرچه مستقیماً به تجربه ۲۲۰ سال گذشته اشاره نشده، اما از مجموع این بیانات می‌توان چند نکته برداشت کرد؛ نخست اینکه باید این نظام را در چارچوب یک نزاع تمدنی تحلیل کرد و دوم اینکه این تقابل در یک پیچ تاریخی مهم رخ می‌دهد که با مقاطع دیگر تاریخ متفاوت است.

حقانی گفت: تحولات نظام بین‌الملل در این پیچ تاریخی و پوست‌اندازی نظم جهانی، عمدتاً با جنگ و درگیری همراه خواهد بود. در این نشست به ماهیت و ذات سلطه‌طلبانه غرب اشاره کرده است. حتی ترامپ و پیش از او بایدن نیز با ادبیات متفاوتی بر نگاه سلطه‌جویانه آمریکا تأکید کرده‌اند و هدف واشنگتن را گسترش نفوذ و بلعیدن جهان دانسته‌اند.

کارشناس روابط بین‌الملل عنوان کرد: ایران در جایگاهی مهم از نظر تاریخی و ژئوپلیتیک قرار دارد و آمریکا برای تثبیت نظم بین‌المللی مورد نظر خود ناگزیر است از ایران عبور کند. در همین زمینه، در اظهاراتی از سوی کیسینجر در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، به رویارویی قطعی با چین و روسیه در سال ۲۰۱۵ اشاره شده و تأکید شده بود که پیش از آن باید از ایران عبور کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از اتفاقات داخلی و فتنه‌هایی که در کشور رخ داد، در راستای همین راهبرد قابل تحلیل است. در آن مقطع، آمریکا از قرار داشتن همه گزینه‌ها روی میز سخن می‌گفت، اما آمادگی ورود مستقیم به جنگ را نداشت و این هدف را از مسیرهای دیگری دنبال می‌کرد.

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