به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، مراسم استقبال از شهدای گمنام و توسل به بانوی دو عالم، شامگاه چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

این مراسم از ساعت ۲۱:۳۰ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان در اجتماعات مردمی شبانه در مسیر میدان شهید صدوقی به سمت میدان مفید، میزبان آیین استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام خواهند بود.

در این برنامه، حجت‌الاسلام سیدحسین مؤمنی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و حجت‌الاسلام فلاح تهرانی نیز با روایتگری، بخش دیگری از این مراسم را بر عهده خواهد داشت.

همچنین حاج مهدی سلحشور و حاج رحیم ابراهیمی با نوای مرثیه و مدیحه‌سرایی، در این آیین حضور خواهند داشت.