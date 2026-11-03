به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، در جمع خبرنگاران، از تعویض ۲۹ هزار و ۲۶۵ کنتور معیوب در شهرستان‌های استان تهران خبر داد و گفت: این اقدام در چارچوب اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) انجام شده است.

وی با تشریح آخرین اقدامات صورت‌گرفته در این طرح اظهار کرد: از زمان آغاز اجرای طرح مهتاب در استان تهران، ۲۷ هزار و ۵۶ انشعاب برق غیرمجاز جمع‌آوری شده و ۳۱ هزار و ۸۶۷ انشعاب جدید نیز در سطح شهرستان‌های استان نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به نتایج اجرای این طرح افزود: مجموعه اقدامات انجام‌شده در قالب طرح مهتاب، به احصای بیش از ۲۶۵ میلیون کیلووات ساعت انرژی منجر شده است.

محمودی با تأکید بر تداوم اقدامات مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، آمارهای اعلام‌شده را بخشی از عملکرد این طرح از ابتدای اجرای آن در استان تهران عنوان کرد.