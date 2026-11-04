به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، مولدسازی دارایی‌ها را یکی از ظرفیت‌های مهم تأمین منابع مالی و تقویت بودجه دانشگاه‌ها، به‌ویژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت، دانست.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای فرایند مولدسازی دارایی‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، این ظرفیت را یکی از راهکارهای مهم تأمین منابع مالی و تقویت بودجه دانشگاه‌ها دانست و خواستار تعیین تکلیف و پیشبرد فرایندهای مربوط به این موضوع حداکثر طی یک ماه آینده شد.

موهبتی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده از سوی برخی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در زمینه مولدسازی دارایی‌ها، اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت دارایی‌های در اختیار دانشگاه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تأمین منابع مالی مورد نیاز و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای حوزه سلامت داشته باشد و ضروری است سایر دانشگاه‌ها نیز با جدیت، فرایندهای مربوط به مولدسازی دارایی‌های خود را دنبال کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و محدودیت منابع مالی، مولدسازی دارایی‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی را یکی از راهکارهای تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت عنوان کرد و بر ضرورت همکاری، هماهنگی و تسریع در اجرای این فرایند تأکید کرد.