به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کنگره سالیانه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران، از ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه در سالن همایش‌های انستیتو قلب و عرق شهید رجایی (هتل قلب) آغاز به کار کرد. این رویداد علمی با حضور جمعی از برجسته‌ترین اساتید، متخصصان قلب و عروق، جراحان، فلوشیپ‌های اینترونشنال و میهمانان داخلی و خارجی برگزار شده است.

در آیین گشایش این کنگره، فریدون نوحی، رئیس انستیتو قلب و عروق شهید رجایی، ضمن خیرمقدم به اساتید، پیشکسوتان و شرکت‌کنندگان، حضور پرشور همکاران و متخصصان را مایهٔ دلگرمی و ارتقای سطح علمی جامعهٔ پزشکی کشور دانست و بر اهمیت همدلی و تبادل تجربیات بالینی تأکید کرد.

در ادامه، سیف‌اله عبدی، رئیس همایش و رئیس انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران، طی سخنانی با اشاره به رویکرد امسال کنگره اظهار داشت: «پیشرفت در پزشکی، حاصل ایستادن برآنچه تاکنون آموخته‌ایم نیست؛ بلکه نتیجه پرسیدن، به چالش کشیدن و جست‌وجوی راه‌های بهتر برای درمان بیماران است.

وی افزود که در طراحی برنامه‌های این دوره تلاش شده است فاصله میان «دانستن» و «به‌کارگیری دانش» کوتاه‌تر شود و تمرکز بیشتری بر مباحث کاربردی، موارد بالینی چالش‌برانگیز و روش‌های نوین درمان صورت گیرد.

همچنین هاشم سزوار، از اساتید برجسته و دبیران علمی کنگره، طی سخنانی با تأکید بر کاربردی بودن محورهای این رویداد گفت: «تلاش شده است برنامه‌ها از حالت صرفاً تئوریک خارج شده و بیشتر به سمت کارهای پراتیکال، بالینی و مواجهه با چالش‌های واقعی در کات‌لپ هدایت شود تا نیازهای واقعی این فیلد به بهترین شکل پوشش داده شود.

محسن معدنی نیز به‌عنوان دبیر اجرایی این کنگره، با تلاش شبانه‌روزی و همراهی تیم اجرایی، نقش مؤثری در برنامه‌ریزی، هماهنگی و برگزاری شایستهٔ این رویداد بزرگ علمی بر عهده داشت.

اجرای زنده و پخش چندبعدی مداخلات درمانی (Live Case) از مراکز درمانی مطرح کشور، کارگاه‌های آموزشی تخصصی، و بررسی تازه‌ترین دستاوردهای تکنولوژیک در حوزهٔ عروق کرونر، از جمله بالون‌های دارویی (DCB) و استنت‌های نوین، از بخش‌های کلیدی این کنگره سه‌روزه است که با حمایت شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی برگزار می‌شود.