به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و امام جمعه قم، در دیدار با حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با ابراز خرسندی از حضور وی در قم اظهار کرد: وزیر علوم از فضلا و اصحاب حوزه علمیه هستند و این از افتخارات نظام اسلامی است که یکی از دانش‌آموختگان حوزه در جایگاه وزارت علوم قرار دارد

وی افزود: ما به این موضوع افتخار می‌کنیم و همچنین برای ما بسیار شیرین است که رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود به آیات قرآن کریم استناد می‌کنند

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با تقدیر از برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان تأکید کرد: برگزاری چنین جشنواره‌ای کار بسیار عظیم و ارزشمندی است و باید به این جلوه‌های مثبت و امیدآفرین در دانشگاه‌ها توجه ویژه داشت

آیت‌الله سعیدی با اشاره به ضرورت بازنمایی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاهیان گفت: لازم است ابعاد دینی، اخلاقی و فرهنگی فعالیت‌های دانشگاهیان به‌درستی بازنمایی و به جامعه معرفی شود تا مردم با این ظرفیت‌های ارزشمند دانشگاه‌ها بیش از پیش آشنا شوند

دانشگاهیان در عرصه دفاع از کشور نقش‌آفرینی کردند

در ابتدای این دیدار، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به نقش دانشگاهیان در دفاع از کشور اظهار کرد: در جریان جنگ، دانشجویان و استادان ما در عرصه میدان نیز حضور داشتند و فناوری‌هایی که امروز در دفاع از کشور به ثمر نشسته‌اند، محصول سال‌ها تحقیق و پژوهش در دانشگاه‌ها و نهاد علم هستند

وی افزود: قدرت دفاعی کشور ریشه در همین تلاش‌های علمی و پژوهشی دارد و دانشگاهیان علاوه بر نقش‌آفرینی در عرصه دفاعی، در تقویت تاب‌آوری اجتماعی مردم نیز سهم مؤثری ایفا کرده‌اند

وزیر علوم همچنین با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در کشور و شهر قم، از نقش‌آفرینی و مدیریت دانشگاه قم در برگزاری این مراسم قدردانی کرد

سیمایی با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با آیین احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: خوشبختانه امروز دانشگاه‌های کشور فعال و پویا هستند و هزاران کلاس درس و آزمایشگاه در سراسر کشور فعالیت می‌کنند

وی ادامه داد: در امتداد این مجموعه علمی، پارک‌های علم و فناوری نیز در خدمت ارتقای تاب‌آوری کشور قرار دارند و ظرفیت ارزشمندی برای دفاع از کشور، حل مسائل و خدمت به جامعه به شمار می‌روند