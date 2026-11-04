به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی دریافت شکایت‌های متعدد از شهروندان در ۱۱ استان کشور درباره کلاهبرداری اینترنتی با شگرد کاریابی و استخدام، رسیدگی به موضوع با هماهنگی دستگاه قضایی به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی موفق به شناسایی سه متهم شدند که با هماهنگی قضایی، هر سه نفر در دو شهرستان استان لرستان دستگیر شدند.

شناسایی ۱۹ شاکی در ۱۱ استان کشور

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به ابعاد این پرونده تصریح کرد: تاکنون ۱۹ نفر از شهروندان در ۱۱ استان کشور به‌عنوان شاکی شناسایی شده‌اند و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد متهمان با استفاده از این شگرد مجرمانه، بیش از هفت میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده‌اند.

هشدار پلیس به متقاضیان کار در فضای مجازی

هاشمی‌فر با هشدار به شهروندان، از افراد جویای کار خواست به آگهی‌های استخدامی نامعتبر در فضای مجازی اعتماد نکنند و پیش از پرداخت هرگونه وجه، از صحت و اعتبار آگهی و هویت منتشرکنندگان آن اطمینان حاصل کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با جرائم سایبری می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.