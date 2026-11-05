به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی فعالیت شبکه موسوم به «اسماء آکادمی» نشان می‌دهد این مجموعه با سازماندهی تعدادی از بلاگرها و چهره‌های فعال در فضای مجازی، اقدام به تولید و انتشار محتوایی با مضامین به‌ظاهر دینی و مذهبی کرده و از این طریق به دنبال جذب مخاطب و کسب درآمد بوده است.

فعالیت این شبکه در شرایط خاص جنگی حاکم بر کشور و پس از جنگ ۱۲ روزه، با بهره‌برداری از مضامین دینی، اذکار و ادعیه و ارائه مطالب فاقد مستندات معتبر دنبال شده است.

این مجموعه با سازماندهی تیم‌های مدیریتی، سناریونویسی و تدوین و همچنین همکاری با بلاگرها و چهره‌های فعال در فضای مجازی، اقدام به طراحی و تولید محتوا، ساخت پادکست، انتشار پست، عرضه دوره‌ها و بسته‌های آموزشی و برگزاری رویدادهای مجازی و حضوری از جمله سمینارها و کارگاه‌ها کرده است.

بررسی محورهای فعالیت این شبکه حاکی از آن است که ترویج خرافه‌گرایی، خدشه‌دار کردن باورها و اعتقادات مذهبی مردم، به سخره گرفتن برخی مبانی دینی، اهانت به مقدسات، ارائه اذکار با نتایج فاقد سند و تحریف آیات و روایات از جمله موارد مطرح‌شده درباره عملکرد این مجموعه بوده است.

همچنین سوءاستفاده از گرایش‌ها و علایق دینی مردم، ایجاد ترس در جامعه با هدف جذب منابع مالی مخاطبان و اخلال در روند سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی از دیگر محورهای فعالیت این شبکه عنوان شده است.

کسب درآمدهای چند میلیاردی با عرضه دوره‌های مرتبط با اذکار

از دیگر اقدامات منتسب به این شبکه، فروش دوره‌های مرتبط با اذکار و کسب درآمدهای چند میلیاردی از انتشار برخی محتواها بوده است. همچنین فعالیت تبلیغاتی در حوزه مالی و توصیه به مردم برای خارج کردن سرمایه‌های خود از بانک‌ها و سوق دادن مخاطبان به خرید طلا و ارز از جمله اقداماتی است که در ارتباط با فعالیت این مجموعه مطرح شده است.

دامنه فعالیت این شبکه در فضای مجازی نیز به بیش از ۱۵ میلیون دنبال‌کننده در صفحات مرتبط با اعضا و افراد وابسته به آن می‌رسد.

ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی و بازداشت ۴ نفر از اعضای شبکه

در پی شناسایی فعالیت‌ها و اعضای این مجموعه، پرونده قضایی مربوط به فعالیت شبکه موسوم به «اسماء آکادمی» برای رسیدگی به شعبه بازپرسی دادسرا ارجاع شد.

در جریان رسیدگی به این پرونده، چهار نفر از اعضای شبکه به اتهام فعالیت تبلیغی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی تفهیم اتهام شدند و برای آنها قرار بازداشت صادر شد.

همچنین سایر افراد مرتبط با این شبکه نیز برای انجام تحقیقات و ادامه رسیدگی قضایی به مرجع قضایی احضار شده‌اند.