به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محمدلو در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته زن اظهار کرد: دستگاه‌ها باید در اجرای برنامه‌های مناسبتی که امری فرابخشی است، مشارکت کنند.

وی بر ضرورت توجه به اقشار مختلف بانوان تأکید کرد و افزود: باید دغدغه‌های اقشار گوناگون زنان و جامعه هدف دستگاه‌ها احصا و برجسته‌سازی شود.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل اظهار کرد: مطالبات زنان روستایی، عشایری، کارآفرین، خانه‌دار و نسل جوان باید احصا و برای رفع آن‌ها راهکارهای لازم ارائه شود.

محمدلو با یادآوری نقش مادران در خانواده و تربیت نسل نوجوان و جوان گفت: زنان با ایفای نقش تربیتی خود در خانواده، تأثیر بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند.