به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا محبی، صبح امروز پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه، با اشاره به گستردگی مأموریت‌های نیروی انتظامی اظهار کرد: نیروی انتظامی بیش از ۱۲۰ مأموریت بر عهده دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تأمین امنیت و ایجاد احساس امنیت در جامعه است.

وی با بیان اینکه فعالیت پلیس محدود به زمان و شرایط خاصی نیست، افزود: کارکنان انتظامی در تمام ساعات شبانه‌روز، روزهای تعطیل و غیرتعطیل در میدان حضور دارند و برای حفظ امنیت مردم تلاش می‌کنند.

حضور پلیس در میدان در شرایط مختلف و تقدیم شهدا

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان با اشاره به شرایط جنگی و آسیب‌های واردشده به مجموعه انتظامی بیان کرد: در جریان جنگ، بیش از ۵۷ مقر نیروی انتظامی از سوی دشمن مورد هدف قرار گرفت و با وجود خسارت‌های واردشده و تقدیم شهدا، مجموعه انتظامی در همه شرایط پای کار بود.

محبی با تأکید بر اینکه دشمن از عملکرد و ایستادگی نیروهای انتظامی ناراضی بود، گفت: با وجود دشواری‌ها و خسارت‌های تحمیل‌شده، این افتخار نصیب مجموعه انتظامی شد که رضایت مقام معظم رهبری را جلب کند.

وی با اشاره به تقدیر و تشکر ویژه مقام معظم رهبری از عملکرد نیروی انتظامی، تصریح کرد: این تقدیر، مسئولیت و وظایف مجموعه انتظامی را سنگین‌تر کرده و ضرورت تلاش بیشتر برای ارتقای عملکرد و خدمت‌رسانی را یادآور می‌شود.

ضرورت تربیت پلیس در تراز نظام اسلامی

سازمان عقیدتی سیاسی با هدف ارتقای بینش مکتبی و سیاسی کارکنان پلیس ایجاد شده است

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان با تأکید بر ضرورت تربیت نیروی انتظامی در تراز نظام اسلامی و آمادگی برای تمدن نوین اسلامی و دوران ظهور امام زمان(عج)، اظهار کرد: سازمان عقیدتی سیاسی با هدف ارتقای بینش مکتبی و سیاسی کارکنان پلیس ایجاد شده است تا نیروهای انتظامی از نظر اعتقادی، فکری و سیاسی در تراز نظام اسلامی قرار گیرند.

وی با اشاره به فعالیت‌های این سازمان در استان افزود: اقدامات مختلفی در حوزه‌های قرآنی، تبیینی، سیاسی و آموزشی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود سطح آگاهی و بینش کارکنان در این زمینه‌ها ارتقا یابد.

رسانه‌ها؛ محور اثرگذار در جنگ نرم

محبی با بیان اینکه مقابله با دشمن تنها به عرصه‌های سخت محدود نمی‌شود، گفت: امروز در جنگ نرم نیز در حال مبارزه با دشمن هستیم و رسانه در این عرصه نقش بسیار مؤثری دارد.

وی با تأکید بر جایگاه رسانه در تحولات اجتماعی و فکری افزود: رسانه حرف اول را در جنگ نرم می‌زند و موضوع جهاد تبیین که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده، از سوی سازمان عقیدتی سیاسی و مجموعه انتظامی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، عدالت، صداقت، سرعت عمل در انعکاس اخبار و ابتکار را از مؤلفه‌های تقویت رسانه دانست و اظهار کرد: انتظار داریم اخبار و اقدامات نیروی انتظامی و سازمان عقیدتی سیاسی در استان مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد و به‌درستی منعکس شود.

وی همچنین بر ضرورت بازتاب جنبه‌های مکتبی، فرهنگی و ارزشی پلیس در جامعه تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها در معرفی کارکنان صالح و کارآمد پلیس به مردم نقش مهمی دارند و انتظار می‌رود ظرفیت‌ها، خدمات و فعالیت‌های فرهنگی و اعتقادی مجموعه انتظامی نیز در کنار سایر مأموریت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

برنامه‌های قرآنی؛ از حفظ قرآن تا روخوانی و تفسیر

محبی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌های قرآنی سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان پرداخت و گفت: اجرای برنامه‌های مرتبط با حفظ قرآن کریم برای کارکنان، همسران و فرزندان کارکنان و همچنین بازنشستگان در دستور کار قرار دارد.

اجرای برنامه‌های مرتبط با حفظ قرآن کریم برای کارکنان، همسران و فرزندان کارکنان و همچنین بازنشستگان در دستور کار قرار دارد

وی افزود: برگزاری برنامه روخوانی قرآن کریم برای تمامی کارکنان طی هشت ماه آینده و تشکیل جلسات تفسیر قرآن با حضور همه رده‌های انتظامی در نقاط مختلف استان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این سازمان است.

ارتقای بینش سیاسی و توسعه فعالیت‌های آموزشی

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان همچنین ارتقای سطح بینش سیاسی کارکنان را از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه عنوان کرد و گفت: اعزام هادیان سیاسی به همه رده‌ها و نقاط مختلف استان، تبیین چهره‌به‌چهره مسائل سیاسی برای کارکنان و تشکیل شورای سیاسی و فضای مجازی در استان از جمله برنامه‌های این حوزه است.

وی تشکیل شورای آموزشی با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان را نیز از اقدامات در دستور کار برشمرد و بر اهمیت استفاده از توان علمی و تخصصی افراد صاحب‌نظر برای ارتقای سطح آموزش‌ها تأکید کرد.

محبی در پایان با تأکید بر استمرار فعالیت‌های قرآنی، فرهنگی، تبیینی و آموزشی، نقش رسانه‌ها را در انعکاس این اقدامات و معرفی ابعاد مختلف مأموریت‌های نیروی انتظامی مهم دانست و خواستار توجه بیشتر اصحاب رسانه به فعالیت‌های مکتبی و فرهنگی پلیس در استان شد.