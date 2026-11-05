به گزارش خبرنگار مهر، یحیی کاظمی صبح پنجشنبه در آیین تجلیل از محیط‌بانان استان سمنان با تبریک روز محیط‌بان، حفاظت از طبیعت را مسئولیتی خطیر و ارزشمند دانست و اظهار کرد: محیط‌بانان در مسیر حراست از عرصه‌های طبیعی و سرمایه‌های ملی، وظیفه‌ای سنگین بر عهده دارند.

وی با اشاره به مسئولیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظارت بر عملکرد یگان های حفاظت دستگاه‌های اجرایی افزود: با توجه به واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرائم این یگان‌ها به سازمان قضایی نیروهای مسلح، یگان حفاظت محیط‌زیست نیز در چارچوب این نظارت قرار دارد.

دادستان نظامی استان سمنان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تخلفات و جرائم بیان کرد: در همین راستا، سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان و مسئولان یگان حفاظت، دوره‌های آگاه‌سازی و کارگاه های آموزشی را مستمر برای نیروها برگزار می‌کند.

کاظمی ادامه داد: همچنین بازدیدهای نظارتی از یگان های حفاظت بر اساس ماده ۶۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود تا ضمن افزایش آگاهی کارکنان، زمینه بروز تخلفات احتمالی کاهش یابد.

وی با بیان اینکه یگان حفاظت محیط‌زیست استان سمنان از نظر سلامت عملکرد وضعیت مطلوبی دارد، اضافه کرد: با وجود مشکلات معیشتی نیروها و برخی بسترهای احتمالی وقوع تخلف، میزان جرائم در این مجموعه بسیار اندک است.

دادستان نظامی استان سمنان با اشاره به آمار پرونده‌های تشکیل شده برای کارکنان این یگان افزود: در سال گذشته تعداد پرونده‌های مربوط به نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست استان در سطح سازمان کمتر از پنج پرونده بود که این موضوع نشان‌دهنده تعهد، مسئولیت پذیری و سلامت عملکرد کارکنان است.