به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، طی حکمی عبدالرحیم خداجو را به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

در متن این حکم، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در استان و تعامل سازنده با مدیران، کارکنان، ورزشکاران، پیشکسوتان و فعالان عرصه فرهنگی و جوانان تأکید شده است.

وزیر ورزش و جوانان همچنین خواستار تلاش برای اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف دولت در حوزه ورزش و جوانان، ایجاد بستر مناسب برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم و فراهم کردن زمینه نشاط، پویایی و خودباوری در میان خانواده بزرگ ورزش و جوانان شده است.

انتصاب سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد در راستای مدیریت و پیگیری برنامه‌های این حوزه در استان انجام شده است.