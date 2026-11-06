به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز چمعه شهر ایجرود خطبه فدکیه و خطبه حضرت زهرا (س) در عیادت زنان مدینه از آن حضرت را، دفاع حضرت زهرا (س) از امامت و ولایت دانست و گفت: درس ولایت مداری و ولایت پذیری فاطمیه تا ابد ماندگار است و برای جامعه امروز ما هم درس است که در دوران غیبت چگونه از ولایت فقیه تبعیت کنیم.

امام جمعه ایجرود بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی امام سید مجتبی خامنه ای در دیدار با فرماندهان نیروهای مسلح بسیار مهم و راهبردی دانست و با بیان اینکه یکی از مهمترین مفاهیم در این بیانات بازدارندگی است، گفت: بازدارندگی به این معناست که دشمن به این نتیجه برسد که هزینه حمله و اقدام خصمانه علیه ایران، بسیار بیشتر از منافع احتمالی آن خواهد بود.

وی ادامه داد: علاوه بر داشتن تجهیزات و قدرت نظامی، دشمن باید از آمادگی ایران برای پاسخ‌گویی، قدرت و سرعت واکنش و پیامدهای احتمالی اقدام خود نیز اطمینان داشته باشد.

خطیب جمعه ایجرود با بیان اینکه بازدارندگی ابعاد مختلفی دارد، گفت: دفاع از کشور تنها به حفاظت از مرزها و مقابله نظامی محدود شود. حفاظت از زیرساخت‌های اقتصادی، اطلاعاتی، فناوری و اجتماعی نیز بخشی از امنیت ملی و مصداق بازدارندگی است.

حسینی نسب با بیان اینکه حضور مردم در صحنه نیز در خنثی کردن توطئه دشمنان و ایجاد بازدارندگی بسیار مؤثر است، افزود: قدرت فقط منحصر به امکانات دفاعی و نظامی نیست بلکه حضور و حمایت مردمی هم بخشی از قدرت یک کشور است.

امام جمعه ایجرود با اشاره به اهمیت تجمعات شبانه گفت: حضور هشت ماهه مردم در تجمعات شبانه نمونه آشکار قدرت مردم است که هم موجب تقویت روحیه نیروهای مسلح می شود و هم اتحاد مقدس و انسجام ملی را افزایش می دهد و هم جامعه متحد و مقاوم را به رخ دشمن می کشد.

وی با اشاره به انتخابات آمریکا گفت: به اعتراف مسئولان و کارشناسان آمریکا، جنگ علیه ایران موجب شکست فضاحت بار حزب جمهوری خواه و ترامپ در انتخابات آمریکا شد.

خطیب جمعه ایجرود افزود: تاثیر هزینه های جنگ علیه ایران بر اقتصاد، انرژی و زندگی مردم آمریکا موجب شده که جمهوری خواهان کنگره را از دست بدهند و انتخابات کنگره رفرنداومی بر علیه سیاست های رئیس جمهور فاسد، مفسد و جنگ طلب آمریکا تبدیل شود.

حسینی نسب با یادآوری دشمنی آمریکا و با بیان اینکه جابجایی های حزبی و جناحی در آمریکا هیچ تاثیری در دشمنی نظام سلطه با ایران اسلامی ندارد و جمهوری خواه و دموکرات دو روی یک سکه اند، افزود: سیاست آمریکا دشمنی با جمهوری اسلامی ایران است و «ایران قوی» تنها راه بازدارندگی در برابر دشمنان است.

امام جمعه شهرستان ایجرود با تاکید بر ایران قوی در عرصه های مختلف گفت: ایران قوی هم منحصر به قدرت نظامی و موشکی نیست. ایران قوی، ایرانی است که باید در همه عرصه ها قوی باشد. ایران قوی یعنی فرهنگ قوی، سیاست قوی، تولید قوی و اقتصاد قوی.

وی با بیان اینکه گرانی ها و تورم هیچ تناسبی با ایران قوی ندارد. گرانی را دولتمردان با آمار و ارقام می بینند اما مردم در زندگی روزمره می بینند، ادامه داد: خانواده ها تورم و گرانی را در فاصله دو خرید، تهیه هزینه های تحصیلی، درمانی و دیگر موضوعات احساس می کنند. وقتی خودرو در یکسال ۴ برابر افزایش قیمت دارد، خدمات پس از فروش مثل بیمه ثالث، بیمه بدنه و قطعات آن هم چند برابر می شود. یک بیماری ساده سرما خوردگی هزینه میلیونی بر خانواده تحمیل می کند.

خطیب جمعه ایجرود با بیان اینکه در این شرایط فشار از قیمت به کیفیت منتقل می شود و خانواده ها برای رهایی از گرانی، کیفیت زندگی را کاهش می دهند، گوشت کمتر می خورند، یا نمی خورند، میوه تهیه نکنند، درمان را عقب بیاندازند، و این سازگاری اجباری نباید تحمل آسان گرانی و تاب آوری تلقی شود، افزود: باید سهم جنگ، نوسان ارز و سهم بی تدبیری ها از هم جدا شود و برای کاهش فشار تورم و گرانی بر زندگی مردم تدبیر شود.

حسینی نسب با گرامیداشت سالروز شهادت شهید حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران و گرامیداشت یاد شهید حاجی زاده فرمانده هوا فضا و با بیان اینکه شهید حسن تهرانی مقدم نماد تلاش در بومی سازی صنعت موشکی است، گفت: این شهید در شرایطی که کشور با محدودیت منابع، فشار خارجی، تحریم و نیازهای فوری دفاعی مواجه بود، در راستای صنعت موشکی تلاش می کرد. صنعت موشکی ایران، یکی از جلوه‌های تبدیل دانش بومی به قدرت ملی و کاهش وابستگی راهبردی است.

امام جمعه ایجرود گفت: صنعت موشکی از ارکان قدرت ایران اسلامی است که هم موجب قدرت بازدارندگی و افزایش هزینه تجاوز دشمن شده و هم قدرت چانه‌زنی سیاسی و دیپلماتیک ایران را افزایش داده و آزادی عمل کامل دشمنان جنایتکار علیه ملت ایران را هم گرفته است.

وی ادامه داد: امروز برای همه دنیا، اعم از دوست و دشمن ثابت شده است که قدرت موشکی ایران، یکی از مهم‌ترین بخش‌های راهبردی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات خارجی است.

حسینی نسب با اشاره به اهمیت و جایگاه نماز جمعه و حضور برادران و خواهران ایمانی گفت: بر اساس روایات وقتی روز جمعه می‌شود خدای متعال ملائکه‌ای را به مساجد و مصلاها می‌فرستد در حالی که در دست آنان قلم‌هایی از طلا و صفحاتی از نقره است، می‌آیند بر در مساجد می‌ایستند و آنهائی را که به مسجد و نماز جمعه آمده‌اند به ترتیب نام نویسی می‌کنند هرکس جلوتر آمده اسم او جلوتر نوشته می‌شود. بعد از اینکه اسم هفتاد نفر اول را نوشتند وارد صفوف نماز جمعه شده و نماز خوانان را مورد بازدید قرار داده و جویای علت غیبت سایرین می شوند و اگر بخاطر بیماری یا مسافرت در نماز جمعه نباشند برای سلامتی آنان دعا می کنند.