روزبه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دختر ۱۳ ساله‌ای که در پی سقوط از ارتفاع حدود هشت متری با شکستگی شدید نخستین مهره کمری و آسیب نخاعی به مرکز درمانی منتقل شده بود، تحت عمل جراحی پیچیده ستون فقرات قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های بالینی و تصویربرداری‌های تخصصی از جمله MRI، نشان‌دهنده شکستگی شدید مهره اول کمری و آسیب همراه نخاع بود که با اختلالات عصبی و مشکلات کنترل دفع در بیمار همراه شده بود.

این جراح مغز و اعصاب با اشاره به ضرورت مداخله سریع درمانی بیان کرد: با توجه به شدت آسیب، ناپایداری ستون فقرات و احتمال بروز عوارض عصبی ماندگار، پس از ارزیابی وضعیت بیمار، جراحی برای آزادسازی ساختارهای عصبی و تثبیت مهره آسیب‌دیده انجام شد.

محمدی ادامه داد: در مرحله نخست جراحی، لامینکتومی وسیع با هدف برداشتن فشار از روی نخاع انجام شد تا از تداوم آسیب‌های ثانویه عصبی جلوگیری شود.

تثبیت ستون فقرات با کارگذاری هشت پیچ

وی با تشریح بخش دیگر این عمل جراحی گفت: برای بازگرداندن پایداری ستون فقرات، عمل فیوژن و تثبیت خلفی انجام شد و با استفاده از تجهیزات تخصصی، هشت پیچ تثبیت‌کننده در محل مورد نظر قرار گرفت.

این متخصص مغز و اعصاب تأکید کرد: در آسیب‌های شدید ستون فقرات همراه با درگیری نخاع، تشخیص سریع، ارزیابی دقیق میزان صدمات و انتخاب روش مناسب برای رفع فشار عصبی و تثبیت مهره‌ها اهمیت زیادی دارد و می‌تواند در پیشگیری از ناتوانی‌های پایدار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

محمدی با اشاره به نتیجه درمان اظهار کرد: خوشبختانه پس از انجام جراحی و اقدامات درمانی، قدرت عضلانی بیمار به‌طور کامل بازگشت و مشکلات مربوط به کنترل دفع ادرار و مدفوع نیز برطرف شد.

وی خاطرنشان کرد: بیمار با بهبودی کامل عملکردهای حرکتی و عصبی، بدون باقی ماندن عوارض پایدار ناشی از این آسیب شدید، روند درمان را پشت سر گذاشت.