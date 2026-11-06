به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم‌زاده شامگاه جمعه در برنامه رادیویی «بی‌واسطه با مردم» اظهار کرد: شورای عالی سیاست‌گذاری برای راهبری احیای کارخانه ریسباف تشکیل شده است و قرار است این مجموعه تاریخی به‌عنوان یک موزه منطقه‌ای با رویکردی فراتر از سطح استان و حتی کشور احیا شود.

وی افزود: ریاست این شورا بر عهده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و جمعی از متخصصان برجسته حوزه میراث فرهنگی کشور، استادان دانشگاه‌های معتبر، استاندار اصفهان و شهردار اصفهان در آن عضویت دارند.

شهردار اصفهان ادامه داد: همچنین شورای راهبری استان نیز به ریاست استاندار اصفهان تشکیل شده است تا روند برنامه‌ریزی و پیگیری برای احیای این مجموعه تاریخی با هماهنگی بیشتری دنبال شود.

موقعیت ویژه ریسباف، تصمیم‌گیری را حساس کرده است

قاسم‌زاده با اشاره به ضرورت بررسی دقیق ظرفیت‌های کارخانه ریسباف تصریح کرد: وجود سوله‌ها، وسعت مجموعه و همجواری آن با سی‌وسه‌پل و محور تاریخی چهارباغ بالا، تعیین کاربری و طراحی این مجموعه را به موضوعی حساس و مهم تبدیل کرده است.

وی افزود: تصمیم‌گیری درباره آینده ریسباف باید با بهره‌گیری از دیدگاه متخصصان و کارشناسان برجسته انجام شود تا ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و مکانی این مجموعه به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در نخستین جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری، دعوت از بهترین متخصصان برای ارائه ایده و طراحی الگوی مناسب احداث و موزه‌داری در این موقعیت حساس جغرافیایی به تصویب رسید.

وی گفت: شیوه احیای مجموعه با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و مکانی آن تعیین خواهد شد و برای آینده این کارخانه تاریخی، طرحی متناسب با جایگاه ویژه آن در شهر اصفهان تدوین می‌شود.

قاسم‌زاده تشکیل این شوراها را زمینه‌ای برای حرکت جدی‌تر در مسیر احیای ریسباف پس از سال‌ها انتظار دانست و افزود: امیدواریم این مجموعه به فضایی ارزشمند برای استفاده شهروندان اصفهان و گردشگران تبدیل شود و هرچه زودتر شاهد تحقق این طرح باشیم.