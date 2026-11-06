به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، بعد از ظهر جمعه، در نشست ستاد مدیریت بحران ری با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بارش‌های شدید و سیلاب‌های احتمالی اظهار کرد: همه مدیران باید با هوشیاری کامل و آمادگی صددرصدی، اقدامات پیشگیرانه را دنبال کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان ری گفت: ستاد مدیریت بحران از ابتدای طرح موضوع فعال شده و تاکنون پنج جلسه تخصصی با هدف بررسی مخاطرات احتمالی برگزار کرده است. همچنین نقاط مستعد وقوع سیلاب و روان‌آب‌ها مورد بازدید میدانی قرار گرفته و وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مشخص ابلاغ شده است.

فرماندار ویژه شهرستان ری با تأکید بر ضرورت پیگیری میدانی مشکلات افزود: مدیران باید از نزدیک وضعیت حوزه مسئولیت خود را بررسی کنند تا موانع و نواقص احتمالی پیش از وقوع بحران شناسایی و برطرف شود.

سلیمان‌پور با اشاره به تجربه حوادث گذشته، از جمله حادثه امامزاده داوود (ع)، تصریح کرد: با وجود هشدارها و پیش‌بینی‌های قبلی درباره شرایط جوی، هیچ‌یک از دستگاه‌ها، شهرداران، بخشداران و معاونان نباید از آمادگی کامل غافل شوند. همچنین موضوعاتی که خارج از اختیارات یا امکانات شهرستان است، باید به‌موقع به مراجع بالادستی منعکس شود.

وی با هشدار درباره احتمال وقوع سریع آب‌گرفتگی و طغیان روان‌آب‌ها پس از آغاز بارندگی‌ها، بر ضرورت مراقبت بیشتر در بخش‌های خاوران و فشافویه و مناطق شهری تحت مدیریت شهرداری منطقه ۲۰ و باقرشهر تأکید کرد و گفت: حتی مشکلاتی مانند سقوط درختان یا انسداد معابر می‌تواند به بروز مخاطرات جدی منجر شود و به همین دلیل حضور مستمر مدیران در میدان ضرورت دارد.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان ری، لایروبی انهار، پاکسازی کالورت‌ها، آماده‌به‌کاری ماشین‌آلات و تقویت اطلاع‌رسانی را از مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز دانست و اظهار کرد: جلسات مدیریت بحران باید به تصمیمات عملیاتی و اقدامات مؤثر منتهی شود و همه دستگاه‌ها با تمام ظرفیت در این زمینه فعالیت کنند.

سلیمان‌پور با اعلام آمادگی کامل امکانات شهرستان برای مقابله با حوادث احتمالی خاطرنشان کرد: علاوه بر ظرفیت دستگاه‌های دولتی، از توان بخش خصوصی و پیمانکاران محلی نیز برای تأمین ماشین‌آلات و تشکیل تیم‌های امدادی استفاده خواهد شد تا میزان خسارت‌های احتمالی به حداقل برسد.

وی در ادامه، مدیریت بارش‌ها را دارای دو رویکرد پیشگیرانه و فرصت‌محور دانست و افزود: در کنار جلوگیری از تخریب و خسارت، باید از نزولات آسمانی برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی و جبران وضعیت منابع آب نیز بهره گرفت تا این بارش‌ها به فرصتی برای تقویت ذخایر آبی تبدیل شود.

فرماندار ویژه شهرستان ری ابراز امیدواری کرد با اجرای تدابیر پیش‌بینی‌شده، این دوره از مخاطرات جوی بدون تلفات جانی و خسارت مالی سپری شود.