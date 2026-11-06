به گزارش خبرنگار مهر، اکبر مهری جمعه‌شب در جلسه اضطراری ستاد بحران شهرستان پلدختر که در محل فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر آمادگی برای مدیریت مخاطرات ناشی از بارندگی‌های پیش‌رو اظهار کرد: در حال حاضر تهدیدی متوجه محدوده شهری پلدختر نیست، اما احتمال وقوع سیلاب‌های محلی و افزایش سطح آب رودخانه‌ها در برخی روستاها وجود دارد.

وی با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی و مطالعات وزارت نیرو افزود: بر اساس پایش‌های مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، حداکثر بارش تجمعی نقطه‌ای در حوضه‌های آبریز لرستان بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر برآورد شده است که ضرورت آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی را دوچندان می‌کند.

ظرفیت دیواره‌های ساحلی برای مهار سیلاب

رئیس اداره منابع آب پلدختر با بیان اینکه زیرساخت‌های حفاظتی شهر از ظرفیت مناسبی برای کنترل سیلاب برخوردار هستند، تصریح کرد: دیواره‌های ساحلی رودخانه در محدوده شهری به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت وقوع سیلاب با دبی تا چهار هزار مترمکعب بر ثانیه، مشکلی برای محدوده شهری ایجاد نخواهد شد.

مهری در عین حال نسبت به مخاطرات ناشی از بارش‌های نقطه‌ای هشدار داد و گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، طغیان مسیل‌ها و آب‌گرفتگی مسیرهای ارتباطی در برخی مناطق روستایی وجود دارد و ساکنان این مناطق باید هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.

وی درباره اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده نیز بیان کرد: با همکاری اداره راهداری و شهرداری، نقاط بحرانی و مقاطع حساس رودخانه‌ها و پل‌ها شناسایی شده و عملیات لایروبی، پاکسازی دهانه پل‌ها و رفع موانع در بالادست و پایین‌دست پل‌ها، به‌ویژه در روستاهای در معرض خطر، انجام گرفته است.

پایش ساعتی بارش‌ها و رصد شبانه‌روزی کشکان

رئیس اداره منابع آب پلدختر با اشاره به آماده‌باش ایستگاه‌های پایش منابع آب شهرستان گفت: تمامی ایستگاه‌های آب‌سنجی و باران‌سنجی در آماده‌باش کامل قرار دارند و متصدیان این ایستگاه‌ها به‌صورت ساعتی وضعیت بارش‌ها و تراز آب رودخانه‌ها را ثبت و گزارش می‌کنند.

مهری از پایش لحظه‌ای رودخانه کشکان خبر داد و افزود: این رودخانه از طریق سامانه مانیتورینگ از راه دور در مرکز کنترل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، به‌صورت شبانه‌روزی رصد می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه افزایش نگران‌کننده دبی یا احتمال وقوع خطر، اطلاع‌رسانی فوری به دستگاه‌های مسئول و شهروندان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت همزمان شرایط خشکسالی و ترسالی خاطرنشان کرد: بارش‌های پیش‌رو علاوه بر کمک به کاهش مخاطرات کم‌آبی، می‌تواند در تقویت ذخایر سدها، منابع آب زیرزمینی و آب‌های سطحی مؤثر باشد تا در تابستان آینده با تنش آبی کمتری مواجه شویم.

مهری با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی گفت: در شرایط کنونی موضوع نگران‌کننده‌ای که موجب ایجاد اضطراب در میان شهروندان شود، وجود ندارد؛ با این حال از مردم درخواست می‌شود ضمن توجه به هشدارهای رسمی، در زمان فعالیت سامانه بارشی از حضور و توقف در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.