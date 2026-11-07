به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ فیروز کشیر با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی معابر تهران در صبح روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از بلوار کامرانیه تا مدرس، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه امام علی (ع) تا پل سیدخندان، ترافیک پرحجم و سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی، بزرگراه آیت‌الله سعیدی از یافت‌آباد تا خیابان هاشمی، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری از پل جناح تا پیش از پل جلال آل‌احمد، بزرگراه نواب صفوی از خیابان ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه امام علی (ع) نیز بار ترافیکی سنگین است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در مسیر غرب به شرق بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و همچنین از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید همت از جنت‌آباد تا اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل‌الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد نیز ترافیک پرحجم و سنگین جریان دارد.

سرهنگ کشیر با اشاره به بارش باران و لغزندگی سطح معابر پایتخت، از رانندگان خواست ضمن کاهش سرعت و افزایش فاصله طولی با خودروی جلویی، از تغییر مسیر و ترمزگیری ناگهانی خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت روشن بودن چراغ خودروها برای افزایش میدان دید رانندگان و بهتر دیده شدن وسایل نقلیه تأکید کرد و گفت: رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتارهای پرخطر، تسلط خود را بر وسیله نقلیه حفظ کنند تا از وقوع حوادث رانندگی جلوگیری شود.