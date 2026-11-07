https://mehrnews.com/x3dxvM ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲ کد مطلب 7002480 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲ زنجیره انسانی بانوان فاطمی در مقابل تنگه هرمز بندرعباس - زنان غیور فاطمی کشورمان، دست در دست هم زنجیرهای از عشق و مقاومت در ساحل جزیره هرمز ساختند. دریافت 5 MB کد مطلب 7002480 کپی شد مطالب مرتبط راز چپ دستی آشکار شد «جانفدا»؛ رمزگشایی از حضور میلیونی مردم در دفاع از ایران ۳۷ هنرمند «دست هایشان» را نقاشی کردند/ بازی نور و سایه لزوم از بین بردن واسطهها در عرضه مرغ/ ارزانترین مرغ گرم در کنگان عرضه میشود برچسبها بندرعباس جزیره هرمز جانفدا زنجیره انسانی
نظر شما