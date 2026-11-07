به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب در حاشیه نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مالباختگان طلافروشی زنجان که در سالن محاکمات علنی این شهر برگزار شد، اظهار کرد: دادگستری ملجأ تظلم‌خواهی و احقاق حق است و براساس آموزه‌های دینی، صداقت راه نجات است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌ شده برای تشکیل دادگاه این پرونده، افزود: در نخستین ملاقات مردمی خود در دوره مدیریت در استان زنجان، تعدادی از مالباختگان این پرونده حضور داشتند و قول پیگیری و تشکیل فوری دادگاه برای رسیدگی به مطالبات آنان را دادم که امروز این جلسه در کوتاه‌ترین زمان برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با تأکید بر ضرورت رسیدگی سریع، دقیق و خارج از نوبت به پرونده‌های کثیرالشاکی در استان، تصریح کرد: با تدابیر اندیشیده‌ شده، تلاش دادگاه رسیدگی‌ کننده بر تسریع در روند رسیدگی و صدور رأی متمرکز است.

افراسیاب ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که مالباختگان این پرونده با آن مواجه هستند، ضرورت دارد با فوریت و در عین حال با رعایت دقت قضایی، پرونده تعیین تکلیف شود تا افراد به حقوق خود دست پیدا کنند.

وی با اشاره به محتوای پرونده، بیان کرد: براساس آنچه از محتوای پرونده برمی‌آید، اغلب مالباختگان صرفاً بر مبنای اعتماد و بدون شناخت کافی از طرف مقابل اقدام به معامله کرده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به درگیر بودن خانواده‌های متعدد در این پرونده، بر ضرورت رسیدگی دقیق و تعیین تکلیف مطالبات شاکیان تأکید کرد.