امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای صیانت از بناهای تاریخی در برابر شرایط جوی و بارندگی‌های پیش‌رو اظهار کرد: در چارچوب مدیریت بحران و آمادگی برای مواجهه با پیامدهای احتمالی بارش‌ها، موضوع آماده‌باش به تمامی شهرستان‌های استان ابلاغ شده و هماهنگی‌های لازم برای بررسی وضعیت بناهای تاریخی و انجام اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، ادارات میراث فرهنگی شهرستان‌ها موظف شده‌اند موضوع بازبینی ناودان‌ها و وضعیت هدایت و دفع آب‌های سطحی را به متولیان بناهای تاریخی ثبت‌شده اطلاع‌رسانی کنند تا پیش از تشدید بارندگی‌ها، وضعیت این بخش‌ها بررسی و اقدامات لازم برای رفع مشکلات احتمالی انجام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به دامنه این هماهنگی‌ها تصریح کرد: این اطلاع‌رسانی علاوه بر متولیان سایر بناهای ثبتی، هیئت‌امنا و مسئولان نگهداری مساجد تاریخی، امامزادگان تاریخی و اماکن تحت پوشش میراث فرهنگی را نیز دربر می‌گیرد.

کرم‌زاده ادامه داد: همچنین هماهنگی‌های لازم با دهیاری‌ها انجام شده است تا بناهای تاریخی فاقد متولی نیز از قلمرو اقدامات پیشگیرانه خارج نمانند و با همکاری عوامل محلی، وضعیت این آثار بررسی و اقدامات ضروری برای حفاظت از آن‌ها پیگیری شود.

وی تأکید کرد: شناسایی و رسیدگی به وضعیت بناهای تاریخی فاقد متولی، در کنار جلب مشارکت مسئولان و متولیان آثار ثبتی، از محورهای این برنامه آمادگی است تا امکان بروز آسیب‌های ناشی از نفوذ و تجمع آب باران در بخش‌های مختلف بناها تا حد امکان کاهش یابد.