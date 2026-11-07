به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نظری، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، در رابطه با هشدار های هواشناسی و برودت هوا اظهار کرد: تمامی نیروهای خدمات شهری در چهار ناحیه شهرداری ورامین در حالت آماده‌باش قرار دارند و وضعیت معابر شهری به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

وی افزود: تا این لحظه، تردد در معابر شهری ورامین بدون گزارش مشکل ناشی از آب‌گرفتگی در جریان است و در صورت تغییر شرایط، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

او همچنین گفت : از شهروندان خواست میشود در صورت مشاهده هرگونه مورد اضطراری یا مشکل در معابر، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

نظری همچنین بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان هنگام تردد در معابر شهری تأکید کرد.