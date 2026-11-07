به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند سازمان تأمین اجتماعی بر اساس الزام وزارت بهداشت، به‌ منظور تبادل اطلاعات نسخ الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی و موافقت معاونت درمان، دستور مصرف نسخ الکترونیک دارویی مطابق کدینگ (SNOMED) را در سامانه نسخه الکترونیک به نشانی ep.tamin.ir پیاده‌سازی، به‌روزرسانی و فعال کرده است.

در راستای تسهیل ارائه خدمات درمانی و دارویی و به‌ منظور دسترسی بهتر پزشکان و درمانگران به خدمات حوزه سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی به نشانی ep.tamin.ir علاوه بر به‌روزرسانی کدینگ دستور مصرف نسخ الکترونیک دارویی تأمین اجتماعی، پس از اجرایی شدن طرح، دریافت نظرات و دیدگاه‌های مطرح شده از سوی پزشکان و درمانگران و بر اساس جلسه سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت و در سرویس‌های مربوطه، تکمیل طریقه مصرف به‌هنگام نسخه‌نویسی الکترونیک از حالت اجباری خارج و به تبع در نسخه الکترونیک سازمان هم اختیاری شد.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، موضوعات مطرح شده در مکاتبه انجمن داروسازان ایران، برطرف شده و در حال حاضر سامانه نسخه‌نویسی سازمان به صورت پایدار و بدون هرگونه اختلال به سهولت و با خدمات کامل در اختیار پزشکان و درمانگران جهت ارائه خدمات به بیماران و بیمه‌شدگان گرامی قرار دارد.