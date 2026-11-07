به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یزدان‌یار، بعد از ظهر شنبه ، در جلسه فوق‌العاده ستاد مدیریت بحران شمیرانات ، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۲۳ هواشناسی استان تهران اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، از ظهر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه بارش‌ها در مناطق شمالی، مرکزی و غربی استان تهران تشدید می‌شود که با توجه به شرایط کوهستانی شمیرانات، احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب و آب‌گرفتگی معابر وجود دارد.

وی در جلسه ستاد مدیریت بحران افزود: آخرین وضعیت رودخانه‌ها، مسیر ها ، نقاط حادثه‌خیز، مسیرهای ارتباطی و مناطق مستعد آب‌گرفتگی بررسی شد و بر استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین، آماده‌باش نیروهای عملیاتی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی و پایش مستمر نقاط پرخطر تأکید شد.

سرپرست فرمانداری شمیرانات با تأکید بر ضرورت آمادگی حداکثری دستگاه‌ها تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی موظف‌اند با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات خود در آماده‌باش کامل باشند و مدیران نیز شخصاً بر روند آماده‌سازی نیروها و تجهیزات نظارت کنند.

یزدان‌یار با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر مقابله با بحران است، ادامه داد: پاک‌سازی مسیل‌ها، رفع انسداد مسیرهای عبور آب، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و استقرار تجهیزات در مناطق پرخطر باید پیش از آغاز بارش‌های شدید انجام شود و دستگاه‌ها با هماهنگی کامل برای مدیریت شرایط احتمالی اقدام کنند.

وی حفظ جان شهروندان را اولویت مدیریت شهرستان دانست و گفت: هیچ دستگاهی نباید برای آغاز عملیات منتظر وقوع حادثه باشد و آمادگی، حضور میدانی، سرعت عمل و هماهنگی مستمر باید در دستور کار همه مجموعه‌ها قرار گیرد.

یزدان‌یار همچنین از شهروندان خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی، از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و روددره‌ها، به‌ویژه در محدوده‌های درکه، اوین، دارآباد و گلابدره خودداری کنند و در ساعات اوج بارندگی از فعالیت‌های غیرضروری در مناطق کوهستانی و مسیرهای پرخطر بپرهیزند.

سرپرست فرمانداری شمیرانات در پایان بر تداوم آماده‌باش دستگاه‌ها تا عبور سامانه بارشی، نظارت مستقیم مدیران، حضور میدانی نیروهای امدادی و خدمات‌رسان و اطلاع‌رسانی مستمر به شهروندان تأکید کرد.