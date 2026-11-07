به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر شنبه، در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو اظهار کرد: این پدیده می‌تواند در پاییز و زمستان با تغییر الگوی بارش، موجب بارندگی‌های فراتر از حد نرمال یا بارش‌های شدید و سیلابی در بخش‌هایی از منطقه شود.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، ستاد مدیریت بحران استان تهران از حدود ۴۵ روز پیش فعالیت خود را آغاز کرده و در جلسات متعدد، وظایف دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی مشخص شده است. همچنین روند اجرای اقدامات از طریق گروه‌های بازرسی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

استاندار تهران با اشاره به صدور هشدار نارنجی در سطح استان و هشدار قرمز برای مناطق شمالی گفت: تمرکز ویژه مدیریت بحران بر شهرستان‌های شمیرانات، پردیس، دماوند و فیروزکوه و مناطق لواسانات قرار دارد و فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهیاران تا زمان خروج سامانه بارشی در آماده‌باش کامل هستند.

معتمدیان ادامه داد: مدیران دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند در ۴۸ ساعت آینده به‌صورت شبانه‌روزی در محل مأموریت حضور داشته باشند تا در صورت وقوع حادثه، هماهنگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی بدون اتلاف وقت انجام شود.

وی پیشگیری از خسارات جانی و مالی را رویکرد اصلی مدیریت بحران استان دانست و افزود: طی ۴۵ روز گذشته، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول نسبت به لایروبی و پاک‌سازی رودخانه‌ها، کانال‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی در داخل و خارج شهرها اقدام کرده‌اند. همچنین در نقاط موردنیاز، بندهای موقت انحرافی ایجاد و موانع عبور روان‌آب‌ها برطرف شده است.

استاندار تهران از تهیه بانک اطلاعاتی نقاط پرخطر خبر داد و گفت: نقاط مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب، حریم و بستر رودخانه‌ها و محدوده‌های دارای ساخت‌وساز یا مداخله در طبیعت شناسایی شده‌اند و ماشین‌آلات، تجهیزات و گروه‌های امدادی متناسب با میزان خطر در این مناطق مستقر شده‌اند.

معتمدیان تصریح کرد: ظرفیت نیروهای راهداری، هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مناطق دارای هشدار قرمز افزایش یافته و هماهنگی‌های لازم برای استفاده از امکانات سایر دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و نیروهای مسلح نیز انجام شده است.

وی با اشاره به بازدید شبانه خود از امامزاده داوود اظهار کرد: سیل سال ۱۴۰۱ در این منطقه جان ۲۶ نفر از هم‌وطنان را گرفت؛ ازاین‌رو چهار ماه پیش دستورهایی برای رفع موانع، آزادسازی مسیر و کاهش خطر صادر شد و در بازدید اخیر مشخص شد اقدامات پیش‌بینی‌شده به مرحله اجرا رسیده است.

استاندار تهران افزود: بازرسی‌های میدانی در دیگر مناطق دارای هشدار قرمز نیز ادامه دارد و مدیران کل دستگاه‌ها، معاونان استانداری و مسئولان مرکز مدیریت بحران در این مناطق مستقر شده‌اند تا فرماندهی واحد و هماهنگی میان دستگاه‌ها در میدان برقرار باشد.

معتمدیان در پایان با اشاره به بسیج ظرفیت‌های استان برای مدیریت شرایط پیش‌رو گفت: مدیران، کارشناسان و نیروهای عملیاتی تا خروج کامل سامانه بارشی در آماده‌باش خواهند بود و اطلاعیه‌ها و توصیه‌های ضروری نیز به‌صورت مستمر از طریق رسانه‌های رسمی به اطلاع شهروندان می‌رسد.