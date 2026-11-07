مهدی جمالی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های اخیر در استان اصفهان اظهار کرد: خوشبختانه بارندگی‌های خوبی در سطح کشور و استان آغاز شده و امیدواریم این نعمت الهی برای مردم منشأ خیر و برکت باشد.

وی افزود: دغدغه اصلی ما این است که این بارش‌ها به زحمت و خسارت برای مردم تبدیل نشود، از این رو تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های مسئول در استان بسیج شده‌اند و در آمادگی کامل قرار دارند.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه پیشگیری و حفظ جان و مال مردم بر هر اقدام دیگری اولویت دارد، گفت: مدیریت بحران تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست و همکاری مردم در کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث احتمالی نقش بسیار مهمی دارد.

وی ادامه داد: ستاد مدیریت بحران در سطح استان تشکیل و فعال شده و آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

جمالی‌نژاد بیان کرد: بستر رودخانه‌ها، مسیرهای عبور آب و مناطق پرخطر به‌طور مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرند و نیروهای هلال‌احمر، اورژانس، پلیس، راهداری و آتش‌نشانی نیز در نقاط حساس استان مستقر شده‌اند.

وی افزود: عملیات لایروبی و پاکسازی دهانه پل‌ها، کانال‌ها، آبروها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی انجام شده و شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب و پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه نیز در دستور کار قرار دارد.

۱۱۴ شهر اصفهان باید برای مدیریت بارش‌ها در میدان باشند

استاندار اصفهان با تأکید بر نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مدیریت شرایط جوی پیش‌رو گفت: ۱۱۴ شهر استان باید با تمام ظرفیت پای کار باشند و شهرداران، نیروهای عملیاتی و کارکنان خود را برای مدیریت شرایط احتمالی در میدان ساماندهی کنند.

وی افزود: دهیاران نیز باید آمادگی کامل داشته باشند و فرمانداران شهرستان‌ها مدیریت حوادث احتمالی را به‌صورت مستقیم دنبال کنند.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت آماده‌باش امکانات و تجهیزات امدادی تصریح کرد: ماشین‌آلات سنگین، تجهیزات تخلیه آب و امکانات امدادی باید در نقاط مورد نیاز مستقر باشند تا در صورت وقوع آب‌گرفتگی، عملیات تخلیه آب بدون تأخیر انجام شود.

وی گفت: اطلاع‌رسانی مستمر و ارسال هشدارهای هواشناسی به فرمانداران از سوی اداره‌کل مدیریت بحران استان در حال انجام است و مکان‌های اسکان اضطراری نیز برای شرایط احتمالی پیش‌بینی شده‌اند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه شدت و میزان بارش‌ها در مناطق مختلف استان متفاوت است، اظهار کرد: هر شهرستان نقشه راه و برنامه عملیاتی متناسب با شرایط خود دارد، زیرا وضعیت بارش از شهری به شهر دیگر و حتی از روستایی به روستای دیگر متفاوت است.

وی افزود: ممکن است در برخی مناطق بارندگی اندک باشد و در منطقه‌ای دیگر شاهد بارش‌های بسیار شدید باشیم، بنابراین نوع مدیریت و اقدامات پیشگیرانه نیز باید متناسب با شرایط هر منطقه طراحی و اجرا شود.

جمالی‌نژاد با اشاره به بارندگی قابل توجه در فریدونشهر گفت: در حالی که برخی مناطق استان هنوز بارندگی چندانی نداشته‌اند، در فریدونشهر میزان بارش به حدود ۸۰ تا ۹۰ میلی‌متر رسیده که نشان‌دهنده تفاوت شرایط جوی در نقاط مختلف استان است.

وی تأکید کرد: فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های خدمات‌رسان در تمامی شهرستان‌ها در میدان هستند و تلاش می‌کنند از وقوع آب‌گرفتگی جلوگیری کرده و در صورت بروز حادثه، مشکلات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.

مردم از رودخانه‌ها و مسیرهای سیلابی فاصله بگیرند

استاندار اصفهان در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری مردم با دستگاه‌های مسئول گفت: وقوع سیلاب می‌تواند ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی باشد و تجربه حوادث گذشته در شهرهای مختلف کشور نشان داده است که یک بارندگی شدید می‌تواند در مدت کوتاهی شرایط خطرناکی ایجاد کند.

وی از مردم خواست از انجام سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در مناطق غربی و جنوب غربی استان، خودداری کنند و افزود: شهروندان به هیچ عنوان در حاشیه رودخانه زاینده‌رود و مسیرها و بستر رودخانه‌های فصلی توقف نکنند.

جمالی‌نژاد با اشاره به خطر عبور خودروها از مسیرهای آب‌گرفته و سیلابی گفت: شهروندان نباید تصور کنند که عمق آب کم است و می‌توانند با خودرو از آن عبور کنند، زیرا افزایش ناگهانی حجم و سرعت جریان آب می‌تواند جان سرنشینان را به خطر بیندازد.

وی همچنین از کوهنوردان، طبیعت‌گردان و افرادی که قصد حضور در ارتفاعات و مناطق کوهستانی دارند خواست در شرایط فعلی از سفر و فعالیت در این مناطق پرهیز کنند.

استاندار اصفهان افزود: نزدیک شدن به پل‌ها، آبراه‌ها و مسیرهای پرخطر برای تماشای سیلاب یا تصویربرداری نیز می‌تواند خطرآفرین باشد و شهروندان باید از این اقدام خودداری کنند.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از بخش کشاورزی و دامداری گفت: اطلاع‌رسانی لازم به کشاورزان، باغداران، دامداران، مرغداران و عشایر انجام شده و ضروری است دام‌ها، تجهیزات و امکانات از حریم رودخانه‌ها و مناطق در معرض خطر منتقل شوند.

جمالی‌نژاد ادامه داد: گلخانه‌داران و بهره‌برداران مناطق مستعد آب‌گرفتگی نیز باید با دقت بیشتری شرایط را رصد کرده و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

وی درباره نحوه اطلاع‌رسانی در شرایط بحرانی تأکید کرد: اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به وضعیت بحران و هشدارهای رسمی باید از طریق مدیریت بحران استان اعلام شود تا از انتشار اخبار غیررسمی و ایجاد نگرانی در میان مردم جلوگیری شود.

استاندار اصفهان گفت: شهروندان در صورت مشاهده سیلاب، آب‌گرفتگی، انسداد مسیر یا هرگونه خطر احتمالی می‌توانند موضوع را از طریق شماره ۱۱۲ به جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان انجام شود.

وی با تأکید بر توجه ویژه خانواده‌ها به سالمندان، افراد دارای معلولیت و ساکنان مناطق پرخطر افزود: در این شرایط، ضروری است خانواده‌ها از حضور افراد آسیب‌پذیر در محیط‌های پرخطر جلوگیری کرده و مراقبت بیشتری از آنها داشته باشند.

جمالی‌نژاد همچنین وظایف دستگاه‌های مختلف در شرایط بارندگی را تشریح کرد و گفت: شهرداری‌ها باید برای رفع آب‌گرفتگی‌ها، لایروبی کانال‌ها، بازدید از آبروها و آماده‌سازی ماشین‌آلات مکنده در میدان باشند.

وی افزود: راهداری باید محورهای مواصلاتی را به‌طور مستمر پایش کند و اقدامات لازم را در مسیرهای در معرض خطر و دهانه پل‌ها انجام دهد.

استاندار اصفهان ادامه داد: هلال‌احمر و اورژانس نیز باید تیم‌های امداد و نجات، خودروهای عملیاتی و ظرفیت‌های اسکان اضطراری را آماده نگه دارند.

وی با اشاره به وظایف سایر دستگاه‌ها گفت: شرکت آب منطقه‌ای باید سطح و مسیر رودخانه‌ها را به‌طور مستمر پایش و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد و شرکت آب و فاضلاب نیز برای مقابله با پس‌زدگی فاضلاب و آب‌گرفتگی منازل آمادگی کامل داشته باشد.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن نیز باید برای مقابله با حوادث احتمالی در روستاها، مناطق عشایری و مزارع آمادگی داشته باشد و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با هوشیاری کامل شرایط را دنبال کنند.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به عبور ایمن استان از شرایط ناپایدار جوی گفت: با همکاری مردم و آمادگی دستگاه‌های مسئول تلاش می‌کنیم بارش‌های اخیر که نعمتی الهی است، بدون ایجاد خسارت و حادثه برای مردم استان اصفهان به پایان برسد.