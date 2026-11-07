به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر شنبه در نشست صمیمی با فعالان حوزه تجمعات مردمی، با تقدیر از مجاهدت‌ها و ایستادگی بیش از ۲۵۰ شبانه‌روز مردم فهیم و نیروهای مردمی و نظامی در دفاع از ارزش‌ها اظهار کرد: عظمت هر مراسم و حرکتی به اخلاق، معرفت، وحدت و اخلاصی است که در آن جلوه‌گر می‌شود. امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، صمیمیت و تبعیت از خط ولایت نیاز داریم.

وی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ انسجام اجتماعی و پرهیز از ایجاد اختلاف خاطرنشان کرد: این توصیه‌ی مقام معظم رهبری، خط قرمز است و همه ما باید در این راستا عمل کنیم.

استاندار ایلام با اشاره به لزوم هماهنگی کامل میان ارکان اجرایی، امنیتی و نظامی استان افزود: در جنگ ترکیبی و شناختی امروز، مثلث قدرتمند نظام مبتنی بر «مردم»، «نیروهای مسلح» و «دولت» با انسجام کامل در صحنه حضور دارد. فرماندهی سپاه استان و مجموعه نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح استان در حوزه امنیت و همچنین نماینده‌ی فاضل رهبر انقلاب در استان بعنوان فصل‌الخطاب، با وحدت رویه در کنار سایر دستگاه‌ها برای پیشرفت استان و حل مشکلات مردم شبانه‌روز تلاش می‌کنند.

کرمی با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته در حوزه‌های مختلف عمرانی، کشاورزی و اقتصادی استان با وجود شرایط جنگی تصریح کرد: دشمن با ابزار رسانه و جنگ روانی به‌دنبال ایجاد تفرقه و ناامیدی است، اما حضور هوشمندانه جوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردمی در صحنه‌ها نشان داد که نسل آینده با بصیرت کامل، سکان‌دار این مرز و بوم خواهد بود.

وی در پایان با تقدیر ویژه از حضور حماسی مردم ایلام در تمامی عرصه‌های دفاعی، ملی و مذهبی خاطرنشان کرد: خدمت به این مردم بزرگ، افتخاری بزرگ برای مدیران است و با تداوم همدلی، وحدت و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، مسیر پیشرفت، امنیت و سربلندی استان با قدرت ادامه خواهد یافت.