خبرگزاری مهر، گروه استان ها: رونق اقتصادی تنها به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود؛ بلکه ایجاد فضای مناسب برای فعالیت کسب‌وکارها، کاهش موانع اداری، حمایت از اصناف و تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها نیز از الزامات آن به شمار می‌رود.

در این میان، مالیات به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین هزینه‌های عمومی، زمانی می‌تواند نقش توسعه‌ای خود را به‌خوبی ایفا کند که در کنار رعایت عدالت مالیاتی، فرایند پرداخت آن برای مؤدیان تسهیل شود و منابع حاصل نیز در مسیر ارتقای خدمات و بهبود شرایط زندگی مردم به کار گرفته شود.

آمارهای اعلام‌شده از سوی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی نشان می‌دهد این رویکرد در دو بخش مهم دنبال شده است؛ نخست، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل و دوم، افزایش منابع اختصاص‌یافته به بخش‌های مختلف عمرانی، خدماتی و اجتماعی استان.

مالیات صفر برای ۸۴ درصد مشاغل؛ گامی در مسیر حمایت از اصناف

یکی از خبرهای امیدوارکننده برای صاحبان مشاغل استان، پیش‌بینی صفر بودن مالیات حدود ۸۴ درصد مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ است.

علی کریمدادی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، در گفتگو با مهر اظهار کرد: بر اساس آمار مالیات حدود ۹۰ درصد مشمولان این تبصره کمتر از ۱۰ میلیون تومان و مالیات قریب به ۹۷ درصد آنان کمتر از ۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به افزایش بیش از سه برابری حدنصاب بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به سال گذشته افزود: این افزایش زمینه استفاده شمار بیشتری از اصناف و صاحبان مشاغل از تسهیلات قانونی و انجام آسان‌تر تکالیف مالیاتی را فراهم کرده است.

کریمدادی با بیان اینکه هدف از اجرای این تبصره، کاهش تشریفات اداری و تسهیل امور مالیاتی صاحبان مشاغل است، گفت: بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور، صاحبان مشاغل انفرادی و مشارکتی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۷۲۰ میلیارد ریال، معادل ۷۲ میلیارد تومان باشد، در صورت برخورداری از شرایط مقرر، مشمول این تسهیلات خواهند بود.

وی ادامه داد: مالیات این مؤدیان بر اساس اطلاعات و سوابق موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به‌صورت سیستمی تعیین می‌شود و مؤدیان واجد شرایطی که مالیات مقطوع تعیین‌شده را می‌پذیرند، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه برای عملکرد سال ۱۴۰۴ معاف خواهند بود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی همچنین درباره مؤدیانی که مالیات آن‌ها صفر تعیین شده است، بیان کرد: این افراد نیازی به مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی و تأیید فرم تبصره ماده ۱۰۰ با مبلغ مالیات صفر ندارند و موضوع از طریق پیامک به اطلاع آن‌ها خواهد رسید.

وی با اشاره به تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی تا پایان آبان‌ماه سال جاری خاطرنشان کرد: صاحبان مشاغل برای اطلاع از وضعیت مالیاتی خود و بررسی فرم‌های بارگذاری‌شده می‌توانند به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

۹ هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال برای توسعه شهرها و روستاها

حمایت از فعالیت اقتصادی تنها به تسهیل امور مؤدیان محدود نمی‌شود؛ بخش دیگری از کارکرد نظام مالیاتی در توزیع منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش افزوده و اختصاص آن به توسعه مناطق مختلف نمود پیدا می‌کند.

بر اساس اعلام مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹ هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده مستقیماً به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان واریز شده است.

وی ادامه داد: این میزان در مقایسه با چهار هزار و ۵۹۹ میلیارد ریال مدت مشابه سال گذشته، رشد نزدیک به ۱۰۶ درصدی داشته است.

کریمدادی در تشریح جزئیات این منابع اظهار کرد: از مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته، پنج هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال به شهرداری‌های استان، دو هزار و ۹۴۵ میلیارد ریال به دهیاری‌ها، ۲۳۶ میلیارد ریال به روستاهای فاقد دهیاری و ۹۵۲ میلیارد ریال به مناطق عشایری اختصاص یافته است.

این اعتبارات بر اساس بند الف ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و متناسب با جمعیت میان بخش‌های یادشده توزیع می‌شود؛ منابعی که می‌تواند پشتوانه‌ای برای تأمین بخشی از نیازهای مدیریت شهری و روستایی و ارائه خدمات عمومی باشد.

توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار؛ رشد ۱۰۶ درصدی اعتبارات

توسعه متوازن زمانی محقق می‌شود که مناطق کمتر برخوردار نیز سهم مناسبی از منابع و فرصت‌های توسعه‌ای داشته باشند؛ موضوعی که در نظام توزیع عوارض ارزش افزوده نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از اختصاص یک‌هزار و ۸۵ میلیارد ریال برای توسعه مناطق کمتر برخوردار استان در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با ۵۲۷ میلیارد ریال مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۰۶ درصدی داشته است.

وی افزود: بر اساس شاخص توسعه‌نیافتگی مناطق شهری، روستایی و عشایری، ۶۵ درصد این اعتبارات به مناطق شهری و ۳۵ درصد به مناطق روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.

کریمدادی همچنین از اختصاص ۳۴۰ میلیارد ریال برای ساماندهی امور جوانان و توسعه ورزش همگانی استان خبر داد و اظهار کرد: این رقم در مقایسه با ۱۶۴ میلیارد ریال مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۰۷ درصدی داشته است.

از سلامت مردم تا حمایت از زیرساخت‌های علمی

بخش دیگری از منابع مالیاتی استان به حوزه‌هایی اختصاص می‌یابد که ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی و آینده اجتماعی مردم دارند.

کریمدادی در این زمینه گفت: در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مبلغ دو هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده وصولی استان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده که در مقایسه با یک‌هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۷ درصدی داشته است.

وی همچنین از اختصاص دو هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال بابت سهم مالیات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و افزود: این میزان در مقایسه با ۷۹۷ میلیارد ریال مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۹۹ درصدی داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به حمایت از توسعه زیرساخت‌های علمی و فناوری استان بیان کرد: در هفت ماهه نخست امسال، ۱۱۱ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری به این حوزه اختصاص یافته که رشد ۱۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

این منابع برای ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری در نظر گرفته شده است.

بازگشت منابع مالی به چرخه فعالیت اقتصادی

در کنار تأمین منابع عمومی، تسریع در استرداد مالیات و عوارض به مؤدیان نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند در مدیریت نقدینگی فعالان اقتصادی اهمیت داشته باشد.

کریمدادی با اشاره به اجرای ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: در هفت ماهه نخست سال جاری، مبلغ ۸۰۴ میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان استان مسترد شده است.

وی همچنین از اعطای بخشودگی و معافیت‌های مالیاتی به مؤدیان واجد شرایط خبر داد و گفت: در راستای سیاست‌های حمایتی سازمان امور مالیاتی، برای عملکرد سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۹ میلیارد و ۲۹۸ میلیون ریال و برای عملکرد سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵۲ میلیارد و ۸۹۷ میلیارد ریال بخشودگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲، ۱۳۳ و ۱۴۱ و سایر مواد قانون مالیات‌های مستقیم به مؤدیان واجد شرایط استان اعطا شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی همچنین از وصول ۱۹ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال مالیات و عوارض از محل پرونده‌های مالیاتی انتقال‌یافته از سایر استان‌ها، مؤدیان دارای فعالیت در استان با پرونده مالیاتی در سایر استان‌ها و واحدهای خدمات ملی خبر داد.

مالیات؛ از یک تکلیف قانونی تا فرصتی برای توسعه استان

آنچه از مجموع این آمارها به دست می‌آید، تصویری از دو کارکرد مکمل نظام مالیاتی در خراسان جنوبی است؛ از یک سو، تسهیلات قانونی و کاهش تشریفات اداری می‌تواند انجام تکالیف مالیاتی را برای صاحبان مشاغل آسان‌تر کند و از سوی دیگر، توزیع منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش افزوده، پشتوانه‌ای برای تأمین بخشی از نیازهای حوزه‌های شهری، روستایی، سلامت، ورزش و فناوری باشد.

در اقتصادی که کسب‌وکارهای کوچک برای استمرار فعالیت به حمایت و کاهش هزینه‌های اداری نیاز دارند و مناطق مختلف استان نیز برای جبران فاصله‌های زیرساختی به منابع توسعه‌ای وابسته‌اند، پیوند میان تسهیل امور مالیاتی و بازتوزیع هدفمند درآمدهای عمومی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در نهایت، مالیات زمانی می‌تواند به عاملی مؤثر در تقویت اعتماد عمومی تبدیل شود که مؤدیان در کنار برخورداری از تسهیلات قانونی، آثار پرداخت مالیات را در بهبود خدمات و توسعه محیط زندگی خود نیز مشاهده کنند؛ مسیری که تداوم آن می‌تواند هم به پایداری فعالیت اقتصادی اصناف کمک کند و هم ظرفیت‌های توسعه‌ای خراسان جنوبی را تقویت کند.