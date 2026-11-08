به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پرفند صبح یکشنبه در آیین برگزاری انتخابات مجامع دبیران کانون‌های معاونت امور جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی که در سالن جلسات این جمعیت برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: سازمان جوانان با قدمتی بیش از ۷۹ سال، از باسابقه‌ترین بخش‌های جمعیت هلال‌احمر به شمار می‌رود.

وی افزود: سازمان جوانان یکی از پرافتخارترین و جذاب‌ترین سازمان‌های جمعیت هلال‌احمر است که نقش مؤثری در ترویج فعالیت‌های داوطلبانه و عام‌المنفعه دارد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با قدردانی از تلاش‌های جوانان در عرصه‌های خدمت‌رسانی به مردم، گفت: فعالیت‌های عام‌المنفعه اعضای جوانان در حوادثی همچون سیل و زلزله و ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان، شایسته تقدیر است.

پرفند با اشاره به برگزاری این نشست پس از گذشت چند ماه از سال، بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون فرصت گردهمایی و تعامل با دبیران کانون‌ها فراهم نشده بود و امروز این فرصت ایجاد شد تا در کنار برگزاری انتخابات، نشستی هم‌اندیشی با دبیران کانون‌ها و اعضای جوانان داشته باشیم.

وی با اشاره به کاهش فعالیت برخی کانون‌ها در دو سال اخیر خاطرنشان کرد: کانون‌های دانشجویی و دانش‌آموزی با توجه به شرایط جنگی، نسبت به گذشته کم‌فروغ‌تر شده‌اند و لازم است برای احیای ظرفیت‌ها و افزایش مشارکت اعضا برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.

پرفند در ادامه با تأکید بر مسئولیت دبیران کانون‌های دانشجویی و شاخه آزاد تصریح کرد: جذب اعضای جدید، افزایش مشارکت جوانان و هدایت آنان به سمت فعالیت‌های تخصصی امداد و نجات از مهم‌ترین وظایف دبیران کانون‌هاست.