به گزارش خبرنگار مهر، محفل بزرگ قرآنی با عنوان کرسی تلاوت فاطمی، امشب یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.



این محفل قرآنی با حضور جمعی از اساتید و قاریان قرآن کریم و با مشارکت زائران و مجاوران آستان مقدس بانوی کرامت برپا می‌شود و بخش‌های متنوعی از جمله سخنرانی، تلاوت قرآن و اجرای گروه تواشیح و سرود را در بر خواهد داشت.



در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم به ایراد سخنرانی می‌پردازد و درباره معارف قرآنی و ابعاد قرآنی سیره اهل‌بیت(ع) مطالبی را بیان خواهد کرد.



از دیگر بخش‌های این محفل، تلاوت قرآن کریم توسط مجتبی کریمی‌آذر، قاری برجسته کشور و احمد هدشتی، قاری نوجوان است که آیاتی از کلام‌الله مجید را برای حاضران قرائت خواهند کرد.



همچنین گروه تواشیح و سرود نسل ظهور در این مراسم به اجرای برنامه می‌پردازد و مهدی کلانتری‌زاده و محمدرسول مهدوی نیز اجرای بخش‌های مختلف این محفل قرآنی را بر عهده خواهند داشت.



برگزاری کرسی تلاوت فاطمی در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت انس زائران و مجاوران با کلام وحی در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) پیش‌بینی شده است.



این مراسم امشب پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود و از عموم مردم، زائران و علاقه‌مندان به قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع) برای حضور در این محفل دعوت شده است.

