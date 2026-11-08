به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری در چهارصد و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما هفته قبل از منطقه ۱۹ بازدید کردیم، اظهار کرد: تصفیه خانه خلیج فارس در منطقه ۱۹ در سه فاز راه اندازی شده است. فاز اول و دوم آن در دو سال اخیر به بهره برداری رسید و با بهره برداری تصفیه خانه بعدی ظرفیت آن به ۱۵ میلیون متر مکعب تصفیه آب خام خواهد رسید.

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس برنامه ای که در این دوره مدیریت شهری داشتیم قرار بود از ۵۶ میلیون متر مکعب پساب در این دوره استفاده کنیم. در سال ۱۴۰۱ استفاده از پساب حدود یک میلیون متر مکعب بود که در سال ۱۴۰۳ با توسعه تصفیه خانه ها به سه میلیون متر مکعب و در سال ۱۴۰۴ به هفت میلیون متر مکعب و تا پایان سال قبل به ۲۳ میلیون متر مکعب رسید. تا پایان امسال برای آبیاری فضای سبز به استفاده از ۵۶ میلیون متر مکعب پساب دست خواهیم یافت و این وعده محقق خواهد شد.

آقامیری با بیان اینکه تنها تصفیه خانه‌ای که پیش از این دوره ساخته شده تصفیه خانه کانال شهید چمران بوده که در سال ۱۳۹۳ احداث شده است، یادآور شد: در این دوره ۹ تصفیه خانه شامل بوستان ساعی، مسیر باختر، الهیه، بوستان ملت، فاز اول و دوم تصفیه خانه خلیج فارس، بوستان نهج البلاغه، سازمان آب، روددره فرحزاد و بوستان المهدی ساخته شده و هفت تصفیه خانه نیز در حال ساخت است. امروز بودجه تخصیص یافته در حوزه آب ۲۴ همت است که افزایش ۴۸ برابری نسبت به ابتدای دوره داشته است.

وی در ادامه یادآور شد: اینکه صحبت هایی در مورد کوتاهی شهرداری در آبیاری فضای سبز بوستان چیتگر مطرح شده درست نیست و حق‌آبه آن حذف شده بود. اتفاقاً باید تصفیه خانه هایی توسط آبفا در این بوستان ساخته شود و برای آبیاری فضای سبز آن در اختیار شهرداری تهران قرار بگیرد.