به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مظفر در چهارصد و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه متروی تهران جایگاه خوبی در تراز جهانی دارد، اظهار کرد: نظام راهنمای مسیر در ایستگاه‌های مترو مورد توجه بوده ولی در برخی ایستگاه‌های موجود باید تقویت شود و همگام با توسعه خطوط و ایستگاه های جدیدالاحداث باید به صورت جدی تر توسط شرکت مترو مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین تصریح کرد: انتخاب اشتباه در مسیرهای دسترسی باعث می شود که ۲۰ دقیقه از طول سفر شهروندان تضییع شود و زمان بیشتری را صرف کنند و باعث آزردگی خاطر در ابهامات در دسترسی شود.

مظفر با بیان اینکه در زمان ورود به ایستگاه نصب تابلوهای راهنمای مسافر برای ایستگاه بعدی و قبلی ضروری است، خاطرنشان کرد: در کف ایستگاه ها می توان از خطوط رنگی دنبال کننده استفاده کرد تا مردم دسترسی گویایی داشته باشند و نیازی به پرس و جو وجود نداشته باشد.

رئیس کمیته بودجه شورا با تأکید بر اینکه برای راحتی و قابل فهم بودن، تابلوها برای سالمندان، افراد کم توان و کودکان باید شماتیک و گویا باشند، خاطرنشان کرد: صدای گویا در داخل قطارها بعضاً قطع می شود و باید برای راهنمایی مسافران فعال باشند.

مهدی چمران رئیس شورا هم گفت: جز این موارد مردم از تکدی گری و فعالیت دستفروشان در ایستگاه های مترو و قطارها رنج می برند که باید به آن توجه کرد.