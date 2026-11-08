کورش دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بامداد امروز شاهد بارش باران و وزش باد بسیار شدید در نقاط مختلف استان بوشهر بودیم و بارشها تا عصر امروز ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بیشترین بارش در شهرستان دیلم با ۶۰ میلیمتر ثبت شده است افزود: در بوشهر و گناوه نیز ۵۰ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با بیان اینکه بارش باران از فردا بهصورت پراکنده و رگباری خواهد بود افزود: بارندگی علاوه بر آبگرفتگی معابر موجب مشکلاتی در تاسیسات برق شده بود.
وی از قطعی برق در ۳ روستای دیلم و ۲ روستای شهرستان بوشهر خبر داد و بیان کرد: کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر بلافاصله برای تعمیرات شبکه وارد کار شدند.
دهقان تصریح کرد: همه راههای استان بوشهر هماکنون باز است و مشکلی برای تردد وجود ندارد.
نظر شما