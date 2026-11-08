به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، شصت‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم وین، با اختصاص بخشی از برنامه‌های خود به نمایش و مرور آثار عباس کیارستمی فیلمساز برجسته سینمای ایران، یاد و آثار او را گرامی داشت.

در این دوره از جشنواره، شش فیلم کوتاه عباس کیارستمی با عنوان «سینما و کودکان: فیلم‌های کوتاه نخست عباس کیارستمی» در بخش سینماتوگرافی‌ها (Cinematographies) به نمایش درآمد.

این فیلم‌ها شامل «نان و کوچه»، «زنگ تفریح»، «به ترتیب یا بدون ترتیب»، «رنگ‌ها»، «منم می‌تونم» و «دو راه حل برای یک مسئله» بود که در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۱ و در همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شده‌اند.

اختصاص این برنامه به آثار اولیه کیارستمی، فرصتی برای بازخوانی بخشی از کارنامه سینمایی او و بررسی چگونگی شکل‌گیری نگاه و زبان بصری خاص این فیلمساز در سال‌های آغازین فعالیتش فراهم کرد؛ دوره‌ای که همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نقش مهمی در مسیر هنری او داشت.

شصت‌وچهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم وین از ۳۰ مهر تا ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۲۲ اکتبر تا ۳ نوامبر ۲۰۲۶) در شهر وین اتریش برگزار شد.